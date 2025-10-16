Lecornu dice no temer las dos mociones de censura que se debaten y votan hoy en Francia

3 minutos

París, 16 oct (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, afirmó este jueves que su segundo gobierno «no teme la censura» frente a las dos mociones que en ese sentido se debaten y votan hoy en la Asamblea Nacional.

«Mi gobierno no teme la censura», lanzó Lecornu en la Asamblea Nacional tras escuchar la presentación de las mociones presentadas por la izquierda radical de la Francia Insumisa (LFI), primero, y la extrema derecha de Marine Le Pen, después.

Para el político macronista, la Asamblea Nacional se encuentra hoy ante un «momento de la verdad» entre el «orden republicano» de quienes quieren dotar a Francia de presupuestos y de estabilidad y el «desorden» de quienes pretender forzar la convocatoria de elecciones anticipadas.

Acusado de eludir las elecciones, el primer ministro reiteró que los representantes parlamentarios «censurarán o confirmarán» a su gobierno esta mañana, y espetó a Le Pen que fue «derrotada» en las elecciones presidenciales de 2017 y 2022, que ganó en ambos casos Emmanuel Macron.

El debate de las dos mociones, que arrancó poco después de las 9.00 hora local, se prevé que dure aproximadamente dos horas y media.

A continuación, se abrirá la votación durante treinta minutos para una moción y luego para la otra.

Justo antes del turno de replica del primer ministro, Marine Le Pen denunció en la tribuna de la Asamblea Nacional el «ejercicio fiscal negro» que representará para los franceses el «ejercicio en blanco» incluido en los presupuestos del gobierno para 2026, afirmando que espera «la disolución con creciente impaciencia».

«Este presupuesto es el acto final, esperamos, de un sistema político al límite de sus fuerzas», declaró, defendiendo la moción de censura de la Agrupación Nacional contra el gobierno de Lecornu. Arremetió contra la «coalición lamentable» para salvar a Macron, así como la «insondable estupidez de la postura» que podría evitar la caída del gobierno de Lecornu, en una daga lanzada especialmente contra los socialistas.

La «suspensión» de la reforma de las pensiones «es sólo un señuelo», dijo previamente Aurélie Trouvé, la diputada de la LFI encargada de defender la moción de la formación del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, en un intento de movilizar el voto a favor de la censura de los diputados de las filas socialistas.

La dirección del Partido Socialista pidió la víspera votar en contra al asumir el primer ministro su reivindicación de congelar la reforma de las pensiones hasta enero de 2028, con el fin de que forme parte del debate en las elecciones presidenciales de 2027, pero persiste la incógnita sobre cuántos diputados se desmarcarán de las instrucciones de su formación política.

Por tanto, al carecer del apoyo del Partido Socialista, se espera que las dos mociones presentadas por LFI y RN no salgan adelante este jueves por la Asamblea Nacional en una votación que, sin embargo, promete ser reñida y para la que se espera un resultado ajustado.

Si el gobierno evita la censura, los debates sobre el presupuesto, cuyo texto fue presentado el martes al Consejo de Ministros, podrán comenzar finalmente en la cámara baja. EFE

