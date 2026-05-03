Legislador argentino de la Flotilla Global Sumud regresa al país tras ser liberado

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Buenos Aires, 3 may (EFE).- El legislador de la provincia de Buenos Aires, Pablo Giachello, integrante de la Flotilla Global Sumud, cuyos tripulantes fueron asaltados en su camino a Gaza y detenidos por las fuerzas israelíes, regresó este domingo al país sudamericano tras ser liberado.

Giachello, legislador del Partido Obrero-Frente de Izquierda, detenido junto a otros 175 tripulantes de la Flotilla, arribó este domingo al aeropuerto internacional de Ezeiza de la capital argentina, desde donde denunció que lo mantuvieron incomunicado y que sufrió malos tratos.

«En apenas 36 horas tuvimos siete compañeros con traumatismo de cráneo, dos perdieron la memoria, uno se descolocó el hombro, dos tuvieron costillas rotas y otro sufrió hipotermia», relató Giachello, quien destacó que lo vivido durante sus dos días de detención fue «apenas un botón de muestra de lo que sufren los palestinos prisioneros».

La Flotilla zarpó de Barcelona (España) el pasado 15 de abril con el objetivo de llegar a Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina y fue interceptada el jueves por fuerzas israelíes en aguas internacionales.

Desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, Giachello, diputado provincial del Partido Obrero-Frente de Izquierda, reclamó por la liberación del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, quienes permanecen detenidos.

Según informó a EFE Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud, El Tribunal de Magistrados de Ashkelon prorrogó dos días la detención los activistas Abukeshek y Ávila. EFE

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