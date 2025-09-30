Legisladores piden a YouTube frenar el cobro extra para ver Univision y Telemundo en EEUU

Miami (EE.UU.), 30 sep (EFE).- Legisladores de origen latino pidieron este martes a Google que frene su plan de cobrar 15 dólares extra para acceder en YouTube TV a Univision y Telemundo, los mayores canales en español en Estados Unidos, al considerar que es un «impuesto para los hispanos».

«Google/YouTube necesita llegar a un acuerdo con Univision y Telemundo para asegurar que su programación no esté detrás de un costoso muro de pago, forzando a muchos estadounidenses a pagar más para noticias y programación en español», expresó Mario Díaz-Balart, representante federal de Miami, en sus redes sociales.

El senador Bernie Moreno, de Ohio, envió una carta al director general de Google, Sundar Pichai, para exigir que aclare por qué implementará el cobro, que afectaría a cerca de 10 millones de suscriptores, según citó el legislador, quien acusó a la empresa de «silenciar medios de los que millones de hispanos dependen».

«Google está efectivamente implementado un impuesto del 18 % a millones de clientes hispanos, o peor, le está negando acceso a servicios en una forma que podría indicar serias violaciones a normas antimonopolios», expuso Moreno en su misiva.

Las reacciones de los legisladores ocurren tras el lanzamiento la semana pasada de la campaña ‘Do the Right Thing, Google’ (Haz lo correcto, Google), en la que TelevisaUnivision denuncia el plan «discriminatorio» de retirar Univision del paquete principal de YouTube TV y cobrar un 18 % adicional para mantener el acceso.

El director de la empresa, Daniel Alegre, manifestó entonces que «el plan de Google de remover a Univision de YouTubeTV el 30 de septiembre es una amenaza inaceptable para millones de hogares hispanos».

Esto ha despertado el respaldo de legisladores republicanos de origen hispano, como Díaz-Balart, Moreno y el senador texano Ted Cruz, quien señaló ahora que «Google no debería estar abusando su poder de monopolio para forzar a millones de texanos y estadounidenses a pagar extra por programación en español».

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también envió una carta a Google en la que aseveró que YouTube está «castigando» a Univision por «un cálculo político».

«Univision fue una de las únicas plataformas que ofreció auspiciar una asamblea pública para el entonces candidato Donald Trump (en 2024). Esa fue una decisión loable y, en la medida en que YouTube TV está ahora usando poder de mercado para castigarla, dicha represalia no se tolerará», avisó Paxton. EFE

