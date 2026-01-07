Leonel Fernández hablará mañana sobre la situación que atraviesa Venezuela

2 minutos

Santo Domingo, 6 ene (EFE).- El expresidente Leonel Fernández se referirá mañana miércoles a la situación en Venezuela, luego del ataque de Estados Unidos a ese país que terminó con la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores.

La oficina política de Fernández dijo en una breve información, que será mañana cuando se ofrecerán detalles sobre la hora exacta y las vías que utilizará el presidente de la Fuerza del Pueblo para referirse a la situación en el país suramericano.

Diversos sectores han insistido en que el exmandatario debe referirse a lo ocurrido la madrugada del sábado pasado, cuando tropas élite estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa en una base militar en Caracas y lo trasladaron a Estados Unidos, donde es acusado de actividades ligadas al narcotráfico.

Esos sectores alegan que Fernández se ha reunido en varias oportunidades con Maduro y que ha sido, incluso, jefe de observadores de elecciones generales en Venezuela, bajo encargo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Algunos le atribuyen una supuesta cercanía con el ahora detenido presidente venezolano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido desde el sábado que tutelará una transición en Venezuela, pero la vicepresidenta Celcy Rodríguez ha tomado juramento como gobernante y referido que «nadie de manera externa» gobierna al país.

Al menos 56 militares cubanos y venezolanos fallecieron durante la operación militar ‘Resolución Absoluta’, que lanzó Estados Unidos contra varios puntos de Caracas y de tres estados cercanos a la capital venezolana para capturar a Maduro y Flores.EFE

