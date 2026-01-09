Leones del Escogido anuncian la contratación del venezolano Alcides Escobar

2 minutos

Santo Domingo, 9 dic (EFE).- Los Leones del Escogido anunciaron este viernes la contratación del jugador de cuadro interior venezolano Alcídes Escobar, ganador de la Serie Mundial de Grandes Ligas de 2015, como refuerzo para la continuación de la semifinal del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

El anuncio fue realizado por el gerente general de los Leones, Carlos Peña, quien destacó el liderazgo y experiencia que suma la presencia de Escobar en una etapa como la postemporada para los escarlatas.

«Escobar nos aporta liderazgo, experiencia y conocimiento del juego al más alto nivel. Su presencia en el terreno y en el clubhouse eleva al grupo en un momento clave. Confiamos en que su veteranía será un factor importante en lo que resta del torneo», dijo el ejecutivo del conjunto rojo.

Además de un experimentado bateador derecho, con Escobar, el dirigente Ramón Santiago cuenta con un jugador que puede desempeñarse tanto en el campocorto, que es su posición original, así como en la tercera y segunda base y que le proporciona una defensa de primer nivel.

Escobar viene de accionar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), donde estuvo jugando con los Tiburones de La Guaira, con quienes registró un promedio de bateo de .316, con 13 dobles, dos jonrones, 26 carreras remolcadas, y 24 anotadas, a lo largo de 43 partidos.

Escobar desarrolló una carrera de 13 temporadas en las Grandes Ligas, en las que jugó para los Reales de Kansas City y los Nacionales de Washington, dejando un media ofensiva de .258 en promedio al bate, junto a 249 dobles, 58 triples y 45 cuadrangulares, con los cuales logró sumar 478 carreras impulsadas y 670 anotadas, mientras logró 178 bases robadas en 1,552 partidos disputados.

La mejor campaña de Escobar en este trayecto ocurrió en el año de 2015, cuando conquistó la corona de la Serie Mundial con los Reales de Kansas City, temporada en la cual también ganó el Guante de Oro y asistió al Juego de Estrellas.

Los Leones del Escogido ocupan el primer lugar del Round Robin con récord de 7-3, empatados con los Toros del Este y con ventaja de dos partidos sobre las Águilas Cibaeñas (5-5), cuando restan ocho encuentros para completar el calendario de la semifinal del torneo de béisbol invernal dominicano. EFE

