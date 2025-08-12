The Swiss voice in the world since 1935

Letonia aumentará ayuda a Ucrania al 0,3 % del PIB e insta a otros países a hacer lo mismo

Riga, 12 ago (EFE).- El Gobierno de Letonia anunció este martes que este año aumentará su compromiso de suministrar ayuda militar a Ucrania hasta el 0,3 % del producto interior bruto del país báltico, lo que superará el nivel anterior de apoyo, que llegaba al 0,25 % del PIB.

«Ya nos hemos comprometido a apoyar a Ucrania con una cantidad equivalente al 0,25 % de nuestro PIB, y este año la cantidad puede ser incluso mayor y alcanzar el 0,3 % del PIB», declaró la primera ministra letona, Evika Siliņa, en una rueda de prensa.

«También animamos a otros países europeos a actuar de forma similar y apoyar a Ucrania, no sólo por buena voluntad y deseo, sino cumpliendo realmente un compromiso similar como han hecho Letonia y otros países bálticos», agregó.

Siliņa también afirmó que su país contribuiría con al menos 2 millones de euros suplementarios para la compra de armas, probablemente sistemas de defensa aérea, para Ucrania.

«Letonia se sumará al llamamiento y la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump dentro de la OTAN para apoyar a Ucrania mediante la compra de sistemas de defensa aérea y otros medios necesarios para que Ucrania pueda protegerse», declaró la jefa del Gobierno letón.

En cuanto a destinar un porcentaje mayor del PIB a la ayuda militar a Ucrania, Siliņa afirmó que si eso ocurre en más países, eso «promovería un apoyo claro y estable a Ucrania».

«Junto con los aliados de la OTAN, enviaríamos una señal inequívoca de que estamos con Ucrania y de que para nosotros es importante que Ucrania gane esta guerra y se una a Europa», dijo la primera ministra.

La ayuda militar de Letonia a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022 ha incluido artillería móvil y vehículos blindados.

En vísperas del inicio de la invasión rusa contra Ucrania del 24 de febrero de 2022, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Letonia y actual presidente, Edgars Rinkēvičs, voló a Kiev con un cargamento de misiles antiaéreos portátiles que, según trascendió, se utilizaron contra helicópteros de Rusia que intentaban aterrizar con tropas cerca de la capital ucraniana. EFE

