Leyendas de Argentina y Uruguay se enfrentan en la playa de Punta del Este

2 minutos

Punta del Este (Uruguay), 8 ene (EFE).- Leyendas como Ariel Ortega, Maximiliano Rodríguez, Diego Godín y Diego Forlán se pondrán cara a cara en un amistoso este viernes a Argentina y Uruguay en la arena de la playa de Punta del Este.

Epicentro de la actividad social del verano uruguayo, el balneario albergará en la parada 9 de su Playa Mansa un juego con dos equipos de cinco integrantes sobre la arena en el que también participarán otros exfutbolistas como Diego Lugano, Rubén Paz, Sergio Goycochea y Ezequiel Lavezzi.

El partido de exhibición fue presentado por el exportero, campeón de América y subcampeón del mundo, quien explicó que en posteriores ediciones esperan ampliar el número de componentes por equipo.

Lugano apuntó que lo principal que los futbolistas buscan con el proyecto de Leyendas de la Asociación Uruguaya de Fútbol pretende ayudar a quienes hicieron mucho por el fútbol de ese país y actualmente necesitan de una ayuda.

«Esperamos recorrer el país y el mundo juntándonos, recordando buenos momentos y principalmente generando. Siempre se puede generar. Hasta después de viejo y sin rodillas -bromeó señalando sus piernas- podes generar algo para los demás y es un poco el objetivo nuestro. La idea es que hoy comience y que no tenga un fin», puntualizó el excapitán.

‘El Burrito’ Ortega dijo tener «una felicidad impresionante» porque ama jugar al fútbol y recordó que uno de los días más felices de su vida fue cuando lo convocaron por primera vez para defender a Argentina.

«Con ellos me he enfrentado varias veces. Estoy contento de volver a verlos. Por ahí pasa el tiempo y uno no se puede ver. En estos eventos uno se reencuentra y es algo lindo. Me llena de emoción», añadió el exjugador de River Plate.

Godín dijo que siempre que se juega con la camiseta de la selección y hay un balón de por medio se intenta «hacer las cosas seriamente» aunque en esta oportunidad «sin descuidar la fraternidad».

El partido de fútbol playa entre las leyendas de Uruguay y Argentina se jugará el 9 de enero desde las 19.00 horas (22.00 GMT) en la ciudad de Punta del Este. EFE

scr/hbr

(foto)