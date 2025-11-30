Libertad empata con Barcelona y lo aleja de la clasificación directa a la Libertadores

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 29 nov (EFE).- Libertad empató este sábado 1-1 con Barcelona del técnico español Ismael Rescalvo y lo alejó de la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026.

Barcelona se adelantó con gol del defensa Javier Arreaga a los 8 minutos, pero Libertad empató en el minuto 86 a través de Diego Ávila.

El equipo de Rescalvo falló en la definición y con 63 puntos, quedó a 2 de Liga de Quito, a falta de tres fechas. Aunque Liga tiene un partido pendiente contra Independiente del Valle por su participación en la Libertadores.

Universidad Católica empató en casa 0-0 con Orense y ambos hipotecaron sus posibilidades de obtener un cupo para la próxima Copa libertadores, pues se quedaron con 57 y 52 unidades, respectivamente.

En el cuadrangular para evitar el descenso lograron salvar la categoría Manta y Mushuc Runa, mientras Vinotinto y Técnico Universitario jugarán en la segunda división el próximo año.

Manta derrotó por 2-3 a Técnico Universitario con dos goles de Jorge Daniel Valencia, máximo goleador del torneo con 21, y de Christian Alemán.

Descontaron Elvis Patta y el paraguayo Ramiro Cristóbal.

Vinotinto cayó tras empatar 0-0 con Mushuc Runa.

La séptima fecha del hexagonal por un cupo en para la próxima Copa Sudamericana se jugará este domingo con los siguientes partidos: Aucas-Deportivo Cuenca, Macará-El Nacional y Delfín-Emelec. EFE

rm/cbs/hbr