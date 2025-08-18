Liga Árabe condena el silencio de la comunidad internacional «ante el genocidio en Gaza»

El Cairo, 18 ago (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, condenó este lunes el silencio de la comunidad internacional mientras se agrava la hambruna en la Franja de Gaza «en medio de la continua guerra de genocidio librada por Israel» en el enclave palestino.

«La comunidad internacional guarda silencio. Día tras día, la hambruna se agrava en medio de la continua guerra de genocidio librada por Israel, la destrucción de infraestructura, la paralización de todos los aspectos de la vida humana en la Franja de Gaza y el desplazamiento forzado de personas inocentes de su tierra», alertó Abulgueit en un comunicado con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

El líder del organismo panárabe, compuesto por 22 países, lamentó que «Gaza continúa desangrándose de dolor, hambre, destrucción y una grave escasez de medicamentos, agua y alimentos debido al bloqueo asfixiante y la política de hambruna que Israel aplica contra más de dos millones de palestinos».

«Insto a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades legales y morales y a tomar medidas urgentes para poner fin a las guerras y los conflictos en todo el mundo, salvar lo que queda de la humanidad de Gaza y actuar con urgencia para proteger a los civiles indefensos y proporcionar ayuda humanitaria urgentes sin restricciones ni obstáculos», añadió.

El secretario general de la Liga Árabe reafirmó su respeto por las normas del derecho internacional humanitario y el Cuarto Convenio de Ginebra para la Protección de los Civiles, la protección de los trabajadores humanitarios contra cualquier ataque o ataque, y la garantía de un entorno seguro que les permita llevar a cabo su misión humanitaria. EFE

