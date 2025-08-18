The Swiss voice in the world since 1935

Liga Árabe condena el silencio de la comunidad internacional «ante el genocidio en Gaza»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

El Cairo, 18 ago (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, condenó este lunes el silencio de la comunidad internacional mientras se agrava la hambruna en la Franja de Gaza «en medio de la continua guerra de genocidio librada por Israel» en el enclave palestino.

«La comunidad internacional guarda silencio. Día tras día, la hambruna se agrava en medio de la continua guerra de genocidio librada por Israel, la destrucción de infraestructura, la paralización de todos los aspectos de la vida humana en la Franja de Gaza y el desplazamiento forzado de personas inocentes de su tierra», alertó Abulgueit en un comunicado con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

El líder del organismo panárabe, compuesto por 22 países, lamentó que «Gaza continúa desangrándose de dolor, hambre, destrucción y una grave escasez de medicamentos, agua y alimentos debido al bloqueo asfixiante y la política de hambruna que Israel aplica contra más de dos millones de palestinos».

«Insto a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades legales y morales y a tomar medidas urgentes para poner fin a las guerras y los conflictos en todo el mundo, salvar lo que queda de la humanidad de Gaza y actuar con urgencia para proteger a los civiles indefensos y proporcionar ayuda humanitaria urgentes sin restricciones ni obstáculos», añadió.

El secretario general de la Liga Árabe reafirmó su respeto por las normas del derecho internacional humanitario y el Cuarto Convenio de Ginebra para la Protección de los Civiles, la protección de los trabajadores humanitarios contra cualquier ataque o ataque, y la garantía de un entorno seguro que les permita llevar a cabo su misión humanitaria. EFE

haro-sr-rsm/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR