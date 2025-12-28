Liga Árabe debate en reunión urgente el reconocimiento por Israel de Somalilandia

3 minutos

El Cairo, 28 dic (EFE).- La Liga Árabe, compuesta por 22 Estados, incluido Somalia, celebra este domingo una reunión de emergencia para debatir una respuesta al reconocimiento por parte de Israel de Somalilandia como Estado independiente, después de que una veintena de países árabes e islámicos calificaran ese paso como «un precedente peligroso» y una «amenaza para la paz».

La reunión, a nivel de representantes permanentes de los miembros del organismo panárabe, se espera que rechace también un reconocimiento israelí que, a juicio de políticos y comentaristas árabes, se enmarca dentro de los intentos de Israel de buscar un territorio para desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza.

El anuncio de la reunión se produjo después de que los ministros de Exteriores de una veintena de países árabes e islámicos rechazaran «categóricamente» en un comunicado conjunto el reconocimiento por Israel de Somalilandia, y recordaran que se trata de «una región, situada en la República Federal de Somalia», y no un Estado independiente.

La nota, difundida en las últimas horas por Exteriores de Egipto, advierte contra «las graves repercusiones de esta acción sin precedentes para la paz y la seguridad en el Cuerno de África y la región del mar Rojo, y sus graves efectos para la paz y la seguridad internacionales, que también refleja el claro y completo desprecio de Israel por el derecho internacional».

«Rechazamos de forma categórica vincular esta medida a cualquier plan de desplazar al pueblo palestino fuera de su tierra, lo cual se rechaza en la forma, en el fondo y categóricamente», subrayó.

Ese comunicado está firmado por los jefes de las diplomacias de Egipto, Arabia Saudí, Turquía, Argelia, Irán, Pakistán, Irak, Catar, Jordania, Kuwait, Libia, Omán, las Comoras, Yibuti, Gambia, Palestina, Nigeria, Somalia, Sudán, Yemen, así como la Organización de la Cooperación Islámica, integrada por 57 Estados.

El comunicado se emitió después de que Israel reconociera oficialmente a Somalilandia el pasado viernes como un «Estado independiente y soberano», según indicó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

«Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente (de EE.UU., Donald) Trump», explicó la oficina de Netanyahu en una nota.

Esos acuerdos son pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados a partir de 2020 entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin, Sudán y Marruecos por mediación de Estados Unidos, bajo la primera presidencia de Trump.

Somalilandia, que fue un protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene Constitución, moneda y Gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre en 1991, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE

fa/amr/mr