Liga de Quito es segundo y revive la esperanza de disputar la Copa Libertadores 2026

Guayaquil (Ecuador), 4 nov (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito goleó este martes por 4-0 a Orense en el partido de la cuarta fecha de la Liga Pro y volvió al segundo lugar que otorga un lugar para la Copa Libertadores 2026, tras su reciente eliminación en las semifinales del torneo continental.

Al equipo dirigido por el brasileño Tiago Nunes le bastaron los goles de Leonel Quiñónez, del boliviano Gabriel Villamil, un autogol de Gabriel Achilier, y del colombiano Jeison Medina para recuperar el segundo puesto del hexagonal por el título local.

El Rey de Copas ecuatoriano acumuló los mismos 58 puntos que Barcelona, pero tiene una mayor diferencia de goles que le permiten acariciar un probable retorno a la Copa Libertadores, pues el Independiente del Valle es el líder del torneo, con 73 puntos.

Precisamente Liga y el cuadro del Valle tienen pendiente un partido, diferido por la reciente participación de ambos en la Libertadores y en la Copa Sudamericana, respectivamente.

La eliminación de Liga en las semifinales de la Libertadores dejó secuelas en su plantilla, que lució nerviosa y presionada por convertir rápidamente los goles, hasta que al minuto 32 Quiñónez anotó con un remate rasante.

La anotación devolvió la tranquilidad a Liga que luego trabajó con orden y armonizó su juego.

Fruto de esa mejoría, el boliviano Villamil anotó el segundo, con un remate cruzado, al minuto 43.

El segundo tiempo transcurría sin mayores posibilidades, en el caso de Liga, para ampliar el marcador, y en el de Orense, para descontar, hasta que al minuto 73 Gabriel Achilier anotó en propia meta.

El cuarto tanto de Liga lo anotó el colombiano Medina en la última acción del tiempo de reposición.

Al término de la cuarta fecha, Independiente del Valle sigue de primero, con 73 puntos; escoltado por Liga y Barcelona, con 58 unidades cada uno; Universidad Católica, con 52; y Libertad y Orense, con 50 cada uno. EFE

