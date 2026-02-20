Limache defiende su liderato ante una U de Chile urgida por su mal arranque de temporada

Santiago de Chile, 20 feb (EFE).- El Deportes Limache, líder de la Liga chilena, se enfrenta al Universidad de Chile en la fecha 4, con el objetivo de confirmar su prometedor arranque, pero el foco está sobre el cuadro azul y su crisis de resultados.

La jornada inicia con los duelos entre el tercero, Unión La Calera, que recibe al noveno, Ñublense, y Deportes Concepción, que está en zona de descenso en la tabla, que juega en casa ante el séptimo, Cobresal.

Este partido del puntero, que tiene siete puntos, cierra la contienda el domingo, y Limache defenderá su invicto tras haber ganado la pasada semana a O’Higgins, lo cual representa un desafío para el cuadro laico.

Los Tomateros debutaron como locales en esta temporada con un triunfo sólido por 3-1 frente a Colo Colo, uno de los tres grandes de la liga, y en esta fecha jugará a domicilio en el Estadio Nacional de Santiago.

La U de Chile tendrá un partido clave para la continuidad del recién llegado técnico Francisco Meneghini, ya que el equipo se ubica en la duodécima plaza –con dos puntos– todavía sin haber ganado en tres jornadas.

El Bulla está necesitado de un triunfo para recuperar terreno y alejar los nubarrones de su crisis, especialmente porque en la próxima jornada disputará el superclásico con Colo Colo de visita en el Monumental.

Este fin de semana habrá duelos importantes, tanto para los albos –quintos con seis puntos– como para otro histórico chileno, el Universidad Católica, que se encuentra undécimo con cuatro unidades.

El Cacique visitará el sábado al quinto, O’Higgins, que forma parte del pelotón de siete equipos que han cosechado seis enteros hasta la fecha.

Los albos consiguieron un alivio con un triunfo agónico ante La Calera el pasado domingo, mientras que los celestes vienen con el ánimo a tope con la victoria por 1-0 ante el brasileño Bahía por la segunda fase de la Copa Libertadores.

La Católica recibe al campeón defensor, Coquimbo Unido, en su estadio Claro Arena, premiado recientemente con el ‘Building of the Year 2026’ en la categoría deportiva por la revista especializada ArchDaily.

En su reducto los cruzados sólo han perdido un partido de ocho disputados desde su reinauguración en agosto de 2025, y los otros siete han sido victorias.

Los aurinegros están terceros en la tabla y suman dos victorias al hilo, después de haber debutado esta campaña con una derrota que cortó un invicto que se prolongó por nueve meses.

El segundo de la tabla, Huachipato, jugará en casa con el decimotercero, Palestino, apuntando a tomar la cima que está a sólo un punto de distancia. Los negriazules tienen ventaja sobre el resto de los equipos con seis unidades por una mejor diferencia de gol.

La jornada la completan los partidos entre La Serena, decimocuarto de la tabla, y Universidad de Concepción, recién ascendido y actualmente octavo; y el décimo, Audax Italiano, con cuatro enteros, ante el colista Everton. EFE

mjr/jm/cmm