Limache vence a Colo Colo y se convierte en el primer líder de la liga chilena

Santiago de Chile, 1 feb (EFE).- El Deportes Limache dio la nota de sorpresa en el inicio de la liga chilena de primera división al vencer por 3-1 a Colo Colo, mientras que el campeón defensor, Coquimbo Unido, decepcionó al caer por la mínima diferencia ante el recién ascendido Universidad de Concepción.

La jornada inaugural también dejó a otros candidatos al título al borde del camino, pues Universidad Católica igualo 2-2 frente a La Serena y Universidad de Chile hizo lo propio ante Audax Italiano, pero 0-0.

La caída del actual campeón en su visita al equipo ascendido, que jugó de local en Talcahuano debido a los incendios que afectaron la región de Biobío, significó perder un invicto de nueve meses.

El equipo dirigido por el argentino Hernán Caputto llegó en alza tras coronarse en la Supercopa chilena el pasado domingo, pero no pudo sostener la racha con una presentación gris ante el equipo Campanil.

La expulsión de Francisco Salinas afectó a los Piratas, que recibieron el único gol luego de quedarse con 10 jugadores, y ni el ingreso del veterano delantero argentino Lucas Pratto evitó que se cortara la seguidilla de 21 partidos sin perder.

Albos, laicos y cruzados decepcionan

Decepcionada también quedó la hinchada de Universidad Católica, que empezaba el torneo como favorito al título, y tuvo que remontar el marcador ante La Serena tras ir abajo 2-0. El anotador del empate fue su goleador y salvador, el delantero Fernando Zampedri.

El peor estreno fue el de la U de Chile, que apenas igualó sin goles ante Audax en el Estadio Nacional, en un partido en el que sus barristas protagonizaron hechos de violencia que ameritaron la intervención policial.

Además, en el debut del técnico argentino Francisco Meneghini, los azules terminaron el partido con nueve hombres por las expulsiones de Felipe Salomoni y su flamante refuerzo, Juan Martín Lucero.

Palestino, por su parte, igualó de local 1-1 con Ñublense.

La fecha terminará este lunes con los partidos del Everton ante Unión La Calera y del O’Higgins frente a Deportes Concepción. EFE

