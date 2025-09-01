Linchan y prenden fuego a una mujer en Nigeria tras acusarla de blasfemar contra el islam

Nairobi, 1 sep (EFE).- Una multitud linchó y prendió fuego a una mujer en el oeste de Nigeria, en el estado de Níger, tras ser acusada de hacer comentarios blasfemos sobre el islam, confirmaron la Policía y Amnistía Internacional (AI).

Según informó la Policía en un comunicado y recogieron medios locales a última hora del domingo, los hechos se produjeron el pasado sábado hacia las 14.00 hora local (13.00 GMT) en la aldea de Kasuwan-Garba, en la localidad de Mariga.

La víctima se llamaba Amaye y era una vendedora ambulante de comida a la que conocían bien los vecinos de la zona.

Amaye, que profesaba el islam según afirmaron testigos, estaba manteniendo una conversación con un joven cuando «hizo presuntamente unas declaraciones consideradas ofensivas para la fe islámica».

Estos comentarios que «provocaron rápidamente la ira de los miembros de la comunidad», detallaron las fuerzas de seguridad.

Después de que la mujer fuera interrogada y entregada a las autoridades para llevar a cabo investigaciones, una multitud enfurecida dominó a los agentes, pidiendo su ejecución inmediata.

«Desafortunadamente, esto dio lugar a un ataque multitudinario y la mujer fue quemada viva antes de que los refuerzos de los equipos de seguridad pudieran llegar al lugar», explicó la Policía.

Amnistía Internacional (AI) condenó los hechos en otro comunicado y subrayó que las «autoridades nigerianas deben investigar de forma inmediata y transparente» el asesinato de Amaye y «los presuntos responsables deben ser detenidos y llevados ante la Justicia».

Los linchamientos contra personas acusadas de blasfemar o de otros delitos, como robo o brujería, han sucedido de manera relativamente frecuente en Nigeria y han provocado cientos de muertos en los últimos años.

Los asesinatos suceden especialmente en el norte del país, de mayoría musulmana, y son a menudo respaldados por clérigos que animan a la población a tomarse la justicia por sus propias manos.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2022, cuando Deborah Samuel Yakubu, una joven estudiante de Educación en el estado de Sokoto (noroeste), fue linchada por presuntamente compartir comentarios blasfemos contra el islam en la aplicación de mensajería Whatsapp, lo que llevó a otros estudiantes a matarla a pedradas. EFE

