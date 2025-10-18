Linda Caicedo encabeza la convocatoria de Colombia para el debut en la Liga de Naciones

3 minutos

Bogotá, 18 oct (EFE).- La delantera del Real Madrid Linda Caicedo encabeza el listado de 23 jugadoras convocadas por Colombia para encarar los partidos ante Perú y Ecuador en el estreno de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica, que da dos cupos directos y otros dos a la repesca del Mundial de Brasil 2027.

La Federación Colombiana de Fútbol reveló este sábado las citadas por el entrenador Angelo Marsiglia, quien para sortear la ausencia de la delantera Mayra Ramírez, del Chelsea, por lesión, echó mano de Ivonne Chacón, del Chicago Stars, una de las novedades en la lista.

En las cafeteras, que llegarán motivadas a este torneo luego de haber sido subcampeonas de la Copa América Femenina tras una vibrante final con Brasil, contará con gran parte de su base, integrada por jugadoras como las centrocampistas Leicy Santos (Washington Spirit-USA), Daniela Montoya (Gremio-BRA) y Lorena Bedoya (Cruzeiro-BRA), mientras que la goleadora histórica Catalina Usme (Universitario de Perú) es la otra gran ausencia.

Marsiglia también incluyó a figuras como las defensoras Jorelyn Carabalí (Brighton-GBR), Daniela Arias (San Diego Wave-USA) y Daniela Caracas (Espanyol-ESP), además de la delantera Manuela Pavi (West Ham-GBR) y la portera Katherine Tapia (Palmeiras-BRA).

Junto a Chacón, las otras novedades en la convocatoria son la defensa Kelly Caicedo (Cali), Juana Ortegón (Santa Fe) y Greicy Landazury (Palmeiras).

Asimismo, no le alcanzó a la defensora del Brighton Manuela Vanegas, quien sigue en rehabilitación tras sufrir a inicio del año una la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

En el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia recibirá a Perú el viernes 24 de octubre por la primera jornada de edición de la Liga de Naciones Femenina y luego viajará a Quito para enfrentarse a Ecuador el 28 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

– Lista de convocadas

Porteras: Katherine Tapia (Palmeiras-BRA), Luisa Agudelo (Deportivo Cali), Natalia Giraldo (América).

Defensas: Mary José Álvarez (Atlético Nacional), Daniela Arias (San Diego Wave-USA), Carolina Arias (América), Ana María Guzmán (Palmeiras-BRA), Jorelyn Carabalí (Brighton-GBR), Daniela Caracas (Espanyol-ESP), Yirleidis Quejada (Pachuca-MEX), Kelly Caicedo (Deportivo Cali).

Mediocampistas: Lorena Bedoya (Cruzeiro-BRA), Ilana Izquierdo (Atlético San Luis-MEX), Daniela Montoya (Gremio-BRA), Juana Ortegón (Independiente Santa Fe), Marcela Restrepo (Monterrey-MEX), Leicy Santos (Washington Spirit-USA).

Delanteras: Linda Caicedo (Real Madrid-ESP), Wendy Bonilla (Pumas-MEX), Ivonne Chacón (Chicago Stars-USA), Greicy Landazury (Palmeiras-BRA), Valerin Loboa (Portland Thorns-USA) y Manuela Pavi (West Ham-GBR). EFE

