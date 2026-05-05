Llamados mundiales a la distensión tras nuevas hostilidades de EEUU e Irán en torno a Ormuz

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Los llamados internacionales a una desescalada en el Golfo se intensificaron este martes, tras los choques entre Estados Unidos e Irán en el estratégico estrecho de Ormuz y los ataques de Teherán a Emiratos Árabes Unidos.

Desde que se desencadenó el conflicto el 28 de febrero por los bombardeos de Washington e Israel contra la república islámica, Irán controla esa ruta marítima por donde suele transitar una quinta parte del consumo mundial de petróleo y gas natural licuado.

Unos 20.000 marineros se encuentran allí inmovilizados, según un alto funcionario de la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Buscando una salida al bloqueo iraní, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes una operación militar destinada a restablecer la circulación de buques en Ormuz.

El magnate republicano advirtió, en declaraciones recogidas por la cadena Fox News, que «los iraníes serían borrados de la faz de la Tierra» si atacaban a buques estadounidenses en esa zona.

Dos buques mercantes con bandera estadounidense cruzaron el estrecho, indicó el mando estadounidense para la región (Centcom), aunque Teherán negó el paso de barcos.

Las fuerzas estadounidenses también afirmaron haber destruido seis embarcaciones iraníes «que representaban una amenaza para la navegación comercial».

Ningún navío de los Guardianes de la Revolución iraníes fue destruido, desmintió un comandante de este ejército ideológico, citado la televisión estatal IRIB.

Acusó a Estados Unidos de matar a cinco civiles al atacar dos barcos que partieron de Omán hacia la costa iraní.

En medio de las tensiones, Irán lanzó misiles y drones contra dos instalaciones militares estadounidenses y comerciales, los cuales fueron interceptados por el ejército de Estados Unidos, según el jefe del Centcom, Brad Cooper.

– «Escalada peligrosa» –

En Emiratos Árabes Unidos (EAU), la instalación petrolera de Fuyaira, una de las pocas accesibles en la región sin pasar por el estrecho, fue atacada por un dron que provocó un incendio. Tres ciudadanos indios resultaron «moderadamente heridos», según las autoridades locales.

Estos ataques, los primeros dirigidos contra instalaciones civiles en un país del Golfo desde la entrada en vigor de un alto el fuego el 8 de abril entre Washington y Teherán, han reavivado los temores de los mercados, donde los precios del petróleo se dispararon.

Un petrolero de la empresa estatal Adnoc también fue atacado por dos drones iraníes.

EAU denunció «una escalada peligrosa» y se reservó el derecho de responder.

Ante ello, Reino Unido, Francia, Alemania, la Unión Europea y Arabia Saudita urgieron una desescalada en Oriente Medio.

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que «la escalada debe cesar», mientras el canciller alemán, Friedrich Merz, escribió en X que «Teherán debe volver a la mesa de negociaciones y dejar de tener a la región y el mundo de rehenes».

En Omán, dos personas resultaron heridas en el ataque a un edificio en Bukha, en el estrecho de Ormuz, informó un medio estatal.

Irán «no tenía ningún plan de atacar a Emiratos», aseguró la televisión estatal iraní, al citar a un alto mando no identificado, quien denunció el «aventurerismo del ejército estadounidense», en una referencia a la operación para escoltar a los navíos bloqueados en el estrecho de Ormuz.

«Los acontecimientos en Ormuz demuestran que no hay solución militar a una crisis política», afirmó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, en la red social X.

Exhortó a Estados Unidos a dar prioridad a la vía de la mediación de Pakistán, al advertirles del riesgo de dejarse «arrastrar a un atolladero».

Las divergencias siguen siendo importantes entre ambos países, y los intentos de reactivar las negociaciones han fracasado hasta ahora, a pesar de una primera reunión directa en Islamabad el 11 de abril.

Teherán indicó el domingo que había recibido una respuesta de Washington, que no se ha hecho pública, a su última propuesta de acuerdo.

– Petróleo a la baja –

El ministro estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, deberá brindar el martes una nueva conferencia de prensa sobre las operaciones en Oriente Medio.

Trump se congratuló por la iniciativa de escoltar buques por el estrecho de Ormuz y aseguró que «marcha muy bien».

El gobernante estadounidense reafirmó que la campaña busca impedir que Irán obtenga una arma nuclear, una ambición que Teherán desmiente.

En ese contexto, el petróleo se cotizó el martes a la baja después de las fuertes alzas del lunes, aunque se mantuvo encima de la barrera de los 100 dólares.

Hacia las 03H10 GMT, el barril de West Texas Intermediate, referencia del mercado petrolero estadounidense, caía 2,15% a 104,13 dólares.

El Brent del Mar del Norte, referencia del mercado mundial, perdía 1,26% a 113 dólares el barril.

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