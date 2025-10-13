Llega al Hospital Sheba el primer helicóptero con rehenes liberados este lunes de Gaza

1 minuto

Ramat Gan (Israel), 13 oct (EFE).- El primer helicóptero con rehenes liberados por Hamás llegó este lunes al Hospital Sheba de Ramat Gan, en la periferia de Tel Aviv, según constató EFE desde el centro médico.

Poco antes, el Ejército de Israel advirtió en un comunicado que los helicópteros que transportaban a los rehenes Eitan Mor y Gali y Ziv Berman habían abandonado la base militar de Reim (a unos seis kilómetros de Gaza) hacia el hospital en Tel Aviv. EFE

