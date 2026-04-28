Llegan a Nairobi los últimos 150 policías kenianos de la misión de seguridad en Haití

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Nairobi, 28 abr (EFE).- El último contingente de unos 150 policías kenianos desplegados en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS, en inglés) de Haití llegaron este martes por la noche a Nairobi, lo que finaliza la transición hacia otro operativo liderado por Chad, la informó la Policía de este país de África oriental.

«El último contingente de 150 oficiales del Servicio de Policía Nacional, desplegados a Haití bajo la MSS liderada por Kenia, está llegando actualmente al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (JKIA)», publicó la Policía de Kenia en su cuenta de la red social X.

Junto a ellos llegaron el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, y el inspector general de la Policía, Douglas Kanja, quienes se habían trasladado previamente a Puerto Príncipe para mantener una serie de encuentros de alto nivel con las autoridades haitianas.

Los agentes fueron recibidos en el aeropuerto por la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delito y directora general de la Oficina de la ONU en Viena, Monica Juma; el secretario principal (viceministro) de Asuntos Exteriores, Abraham Sing’Oei; y los inspectores generales adjuntos Eliud Lagat y Gilbert Masengeli.

Kenia da paso así a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), impulsada por la ONU en sustitución de la MSS y liderada por Chad, país que planea desplegar 1.500 soldados en el país caribeño, de los que 400 efectivos ya se encuentran allí.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre de 2023, a petición del Gobierno haitiano, el despliegue por un año prorrogable de la MSS, que se materializó en junio de 2024 -cuando llegó el primer contingente de la Policía keniana al país- y cuyo mandato concluyó el pasado octubre.

La MSS se vio limitada por la falta de tropas, financiación y equipamiento, ya que tanto esa operación como la nueva fuerza dependen de contribuciones voluntarias de los Estados miembros.

Aunque la previsión inicial era de 2.500 efectivos, finalmente se desplegaron en torno a un millar, en su mayoría kenianos.

Pero la misión no consiguió recuperar ningún territorio controlado por las bandas, cuyas acciones han causado el desplazamiento interno de más de 1,3 millones de personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

Las bandas se han apoderado del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la capital haitiana, y se han desplazado hacia otras localidades del interior.

Esta crisis ha provocado la muerte -según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos- de 5.519 personas entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año, en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas armadas, que en gran parte utilizan armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos. EFE

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