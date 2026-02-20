Llegan a Venezuela 84 migrantes en un vuelo de repatriación proveniente de Estados Unidos

Caracas, 20 feb (EFE).- Un avión con 84 migrantes repatriados llegó este viernes a Venezuela proveniente de Miami, Estados Unidos, informó la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa gubernamental que gestiona los retornos migratorios al país suramericano.

En su cuenta de Telegram, la institución detalló que, entre los 84 migrantes repatriados, había 9 menores de edad.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense GlobalX y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, según imágenes oficiales difundidas.

Se trata del vuelo 114 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes a finales de enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Funcionarios de organismos policiales y de inteligencia recibieron a los migrantes en el terminal aéreo, junto a la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, quien es esposa del exministro Álex Saab, colaborador cercano del presidente Nicolás Maduro.

«Seguimos comprometidos con el retorno seguro y digno de los venezolanos y venezolanas», afirmó la institución.

Este miércoles llegó otro avión proveniente de Miami, con 110 migrantes venezolanos, de los cuales 96 son hombres y 14 mujeres. EFE

