Lluvias intensas en Ciudad de México causan inundaciones y afectan operación en aeropuerto

Ciudad de México, 10 ago (EFE).- Las lluvias intensas en prácticamente toda la Ciudad de México dejaron este domingo por la tarde-noche severas inundaciones, principalmente en la zona norte, este, centro y oeste, además del Aeropuerto Internacional, ante ello, el Gobierno de la Ciudad de México activó la alerta púrpura, la de mayor riesgo por tormentas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital indicó que la alcaldía con la alerta máxima fue Cuauhtémoc, en el centro de la metrópoli, donde la red de pluviómetros registró 75,73 milímetros de lluvia por metro en algunas zonas del Centro Histórico.

La dependencia había advertido de lluvias fuertes a muy fuertes puntuales con posible caída de granizo y actividad eléctrica por la tarde-noche.

«Se prevén lluvias de 50 a 70 milímetros (mm) y posible caída de granizo, entre las 18:35 horas y las 22:00 de este domingo», apuntó la SGIRPC.

Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en prácticamente las 16 alcaldías de la capital: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo. Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también sufrió afectaciones y se mantuvo cerrado por tres horas.

«Debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad y a fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica permanecerán cerradas las operaciones de aterrizaje y despegue las próximas tres horas a fin de que los trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionaron encharcamientos, permitan recuperar la capacidad operativa», indicó el AICM en un comunicado. EFE

