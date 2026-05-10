Lo más esperado de la 79 edición del Festival de Cannes

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París, 10 may (EFE).- Cannes se convertirá desde el martes en la capital mundial del cine durante doce días, con su habitual mezcla de cine y estrellas, con una alfombra roja por la que pasarán Scarlett Johansson, Adam Driver, Peter Jackson, Cate Blanchett, Javier Bardem, Michael Fassbender, Alicia Vikander o una leyenda como Barbra Streisand.

Y en el lado del cine, entre las centenares de propuestas del festival en sus variadas secciones, destacan algunos títulos que, antes de ser mostrados, ya se han convertido en los imprescindibles de esta 79 edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo.

– ‘Propeller One-way Night Coach’ (‘Ven a volar conmigo’), de John Travolta.

John Travolta debuta en la dirección con una adaptación del libro homónimo que publicó en 1997. Una historia que cuenta cómo el pequeño Jeff y su madre realizan un viaje en avión que atraviesa Estados Unidos para llegar a Hollywood. La hija del famoso actor, Ella Bleu Travolta, forma parte del reparto y acompañará a su padre al festival, donde el filme se presenta fuera de competición.

– ‘John Lennon: The Last Interview’, de Steven Soderbergh

El interés por los Beatles es inagotable y una prueba más es la expectación que ha despertado este documental en el que Soderbergh muestra al completo la última entrevista que concedieron John Lennon y su esposa, Yoko Ono, apenas unas horas antes de que el cantante fuera asesinado a las puertas de su casa, en Nueva York. Era el 8 de diciembre de 1980.

– ‘El partido’, de Juan Cabral y Santiago Franco

En el Mundial de Fútbol de 1986, el partido entre Argentina e Inglaterra de los cuartos de final era una cita compleja, marcada por la guerra de las Malvinas de cuatro años antes. A través de imágenes de archivo inéditas, los realizadores reinterpretan ese enfrentamiento que pasaría a la historia por la ‘mano de Dios’ con la que Maradona metió un gol.

– ‘Fatherland’, de Pawel Pawlikowski

Tras deslumbrar con ‘Ida’ (2013) -Oscar a la mejor película extranjera- y con ‘Cold War’ (2018) -premio a la mejor dirección en Cannes-, el polaco Pawel Pawlikowski luchará por la Palma de Oro con ‘Fatherland’, una película sobre la relación entre el escritor Thomas Mann y su hija Erika (Sandra Hüller) en lo que se espera un nuevo ejercicio de cine delicado y profundo.

– ‘Teenage Sex and Death at Camp Miasma’ (‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’), de Jane Schoenbrun

Un título enrevesado y divertido que avanza lo que ofrece este filme de Schoenbrun, de que se está hablando mucho y que promete terror, sangre y risas, con una destacada pareja protagonista, la formada por Gillian Anderson y Hannah Einbinder.

– ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen

El delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, ha alabado en varias ocasiones el trabajo de Rodrigo Sorogoyen en ‘As Bestas’, que se presentó en el festival fuera de competición (2022). El siguiente paso era por lógica competir por los grandes premios, lo que hará con ‘El ser querido’, sobre la inexistente relación de un director de cine (Javier Bardem) con su hija (Victoria Luengo) a la que abandonó de niña.

– ‘Paper Tiger’, de James Gray

Scarlett Johnasson y Adam Driver vuelven a trabajar juntos siete años después de ‘Marriage Story’ (2019). Lo hacen a las órdenes de James Gray en una película que fue la última en ser anunciada de la selección oficial de Cannes. En esta ocasión son dos hermanos que se ven envueltos en una trama con la mafia rusa.

– ‘Diamond’, de Andy García

El actor de origen cubano presenta su tercera película como director, ‘Diamond’, que también protagoniza, como un detective, en una historia que rinde homenaje a Los Ángeles y que está plagada de rostros conocidos: Brendan Fraser, Dustin Hoffman, Bill Murray, Rosemarie DeWitt, Demián Bichir, Danny Huston o Vicky Krieps.

– ‘Hope’, de Na Hong-Jin.

Michael Fassbender, Alicia Vikander o Hoyeon (conocida por ‘El juego del calamar’) participan en esta historia coreana de ciencia ficción y suspense que supone la segunda colaboración de Fassbender y Vikander tras ‘La luz entre los océanos’, la película en la que se conocieron y comenzaron su relación.

– ‘Histoires Parallèles’ (‘Historias paralelas’), de Asghar Farhadi

El iraní Asghar Farhadi, ganador de dos premios Oscar a mejor película extranjera -por ‘Nader y Simín, una separación’ (2011) y ‘El viajante’ (2016)- llega a la competición de Cannes con un filme francés en el que una escritora (Isabelle Huppert) espía a sus vecinos para conseguir inspiración. EFE

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