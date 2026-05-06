Lo que se sabe del crucero afectado por posible brote de hantavirus

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Tres pasajeros que realizaban un crucero por el Atlántico fallecieron y otros enfermaron en medio de un posible brote de hantavirus a bordo del MV Hondius, actualmente anclado frente a las costas de Cabo Verde.

A continuación, lo que se sabe sobre los pasajeros, las víctimas mortales, los demás casos sintomáticos, el barco, su travesía y los posibles pasos a seguir:

– ¿Quién está a bordo? –

Hay 147 personas de 23 nacionalidades a bordo, informó el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El operador holandés del barco, Oceanwide Expeditions, había señalado el lunes que había 149 personas a bordo, incluido un pasajero alemán fallecido.

Indicó que había 88 pasajeros de 15 países, entre ellos 19 de Reino Unido, 17 de Estados Unidos, 13 de España y ocho de los Países Bajos. Uno de los pasajeros es argentino.

Hay 61 tripulantes, de 12 países, incluidos 38 de Filipinas, cinco de Ucrania, cinco de los Países Bajos y cuatro de Reino Unido, agregó. Uno de los miembros de la tripulación es de Guatemala.

– Fallecidos –

Entre las víctimas mortales figura un matrimonio neerlandés que había viajado por Suramérica antes de embarcar en Ushuaia, Argentina, el 1 de abril.

El esposo cayó enfermo el 6 de abril y murió el 11 de abril. Su cuerpo fue retirado del crucero el 24 de abril en la isla británica de Santa Elena.

Su esposa, que se sentía mal, bajó a tierra, empeoró durante un vuelo a Johannesburgo el 25 de abril —que cuenta con una conexión aérea semanal con Santa Elena— y murió en el hospital el 26 de abril. La infección por hantavirus se confirmó el 4 de mayo.

El portavoz del Ministerio de Salud de Sudáfrica, Foster Mohale, señaló que el marido tenía 70 años y la esposa 69.

Una pasajera alemana empezó con fiebre el 28 de abril, posteriormente presentó neumonía y murió el 2 de mayo. Su cuerpo permanece en el barco.

– Otras cuatro personas enfermaron –

Un pasajero británico cayó enfermo el 24 de abril con signos de fiebre y neumonía, y empeoró el 26 de abril. Fue evacuado médicamente desde la isla británica Ascensión a Sudáfrica.

Se encuentra en cuidados intensivos, con hantavirus confirmado el 2 de mayo. Se están realizando más pruebas. Mohale indicó que el pasajero tenía 69 años.

La OMS dijo que tenía entendido que el paciente estaba «mejorando».

«Esta persona está siendo tratada actualmente en la unidad de cuidados intensivos en Johannesburgo y se encuentra en estado crítico pero estable», señaló Oceanwide Expeditions.

Dos miembros de la tripulación, uno británico y uno holandés, presentan síntomas respiratorios agudos: uno leve y otro grave, según el operador.

La OMS dijo que se encontraban en estado estable y que las muestras se estaban enviando al Instituto Pasteur de Dakar.

La evacuación médica de ambos —probablemente a Países Bajos— es la prioridad antes de mover el barco.

Otra persona más reportó fiebre leve pero ahora se encuentra bien y está asintomática, indicó la OMS, que añadió que actualmente no hay más personas sintomáticas a bordo.

El gobierno español indicó el martes por la noche en un comunicado que aceptó una petición de Países Bajos «para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será transportado a Canarias en un avión».

– Hantavirus –

Los hantavirus circulan entre los roedores y pueden ser mortales cuando se transmiten a los humanos.

Solo se ha documentado una transmisión limitada de persona a persona, entre contactos cercanos, para una única especie: el virus Andes, que circula en Sudamérica.

La hipótesis de la OMS, mientras se esperan los resultados de laboratorio, es que se trata de esa cepa.

El periodo de incubación típico del virus oscila entre una y seis semanas, explicó el martes la jefa de prevención de epidemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, lo que sugiere un contagio del matrimonio neerlandés antes de embarcar.

No existen vacunas ni tratamientos específicos para los hantavirus.

El año pasado, la esposa del actor ganador del Óscar Gene Hackman murió de hantavirus. Gene Hackman, de 95 años y que padecía la enfermedad de Alzheimer, murió aproximadamente una semana después por causas naturales.

– El MV Hondius –

El buque de bandera neerlandesa fue construido en 2019 para cruceros de expediciones polares. Lo opera la empresa de cruceros holandesa Oceanwide Expeditions.

Fue diseñado para 170 pasajeros en 80 cabinas, y puede llevar 57 tripulantes, 13 guías y un médico. El barco mide 107,6 metros de eslora y 17,6 metros de manga, y tiene una velocidad máxima de 15 nudos.

– La travesía –

Tras regresar a Ushuaia, en Argentina, el 31 de marzo después de un viaje a la península Antártica, la expedición al norte por el océano Atlántico comenzó el 1 de abril, según el sitio de seguimiento MarineTraffic.

Luego de visitar islas como Georgia del Sur (del 5 al 7 de abril) y Tristán da Cunha y las islas cercanas (del 13 al 16 de abril), el buque hizo escala en Santa Elena (del 22 al 24 de abril).

Zarpó de la isla británica Ascensión el 27 de abril. El barco está ahora anclado frente a Praia, la capital de Cabo Verde.

Tras las evacuaciones de tres personas sospechosas de estar enfermas con el virus, se prevé que el MV Hondius se dirija a las islas Canarias, donde llegará dentro de «3 a 4 días», anunció el martes el Ministerio de Sanidad español, aunque no precisó a qué puerto.

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