Localizan a un numeroso grupo de militares colombianos incomunicados desde el viernes

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Bogotá, 11 may (EFE).- El Ejército colombiano localizó al numeroso grupo de militares que permanecía incomunicado desde el pasado viernes en una zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare (centro-sur), con quienes se perdió el contacto debido a presuntas fallas ocasionadas por malas condiciones meteorológicas, informó este lunes el Ejército.

«Hace unos instantes se logró restablecer contacto con las tropas del Batallón de Infantería de Selva No 24, en área general de El Retorno, Guaviare», aseguraron fuentes castrenses en X pocos minutos después de haber reportado la pérdida de contacto con los uniformados.

Aunque el Ejército no dio un número concreto de militares, medios locales aclararon que fueron más de 60 de dos pelotones diferentes.

«Los militares se encuentran en buenas condiciones de salud y continúan desarrollando operaciones militares en cumplimiento de la misión constitucional», agregó la institución.

A pesar de que en el Guaviare tienen presencia disidencias de las FARC, el Ejército aclaró que «en esa área no se han registrado combates contra las estructuras que delinquen en la zona» como el Estado Mayor Central (EMC), comandado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.

En agosto del año pasado, comunidades de la zona secuestraron a 34 militares en la misma región después de que el Ejército abatiera a Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, uno de los principales jefes del EMC, aunque los dejaron en libertad tres días después.

La Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada sobre el riesgo de confrontaciones armadas en el Guaviare y, mediante alertas tempranas, ha denunciado la presencia y expansión de disidencias de las FARC en ese departamento, así como el impacto de sus disputas en la población civil, incluyendo amenazas, desplazamientos forzados y confinamientos.

El Guaviare, caracterizado por su densa geografía selvática, fue uno de los bastiones de las extintas FARC.

Tras la firma del acuerdo de paz y la desmovilización de esa guerrilla, surgieron en la región grupos disidentes que se disputan el control de territorios estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas, según las autoridades. EFE

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