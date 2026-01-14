Los Ángeles busca crear zonas libres de ICE tras escalada de violencia migratoria en EEUU

Los Ángeles (EE.UU.), 14 ene (EFE).- El condado de Los Ángeles ha aprobado esta semana una moción para iniciar la designación de zonas libres del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés), en medio de la escalada de violencia en las redadas migratorias en el país.

«A medida que la aplicación de la ley federal de inmigración civil se realiza cada vez más en espacios públicos de todo el país, la moción aprobada inicia el proceso legislativo formal para garantizar que las propiedades del Condado se utilicen exclusivamente para los fines públicos previstos», indicó la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles en un comunicado.

La moción tiene como objetivo evitar que los agentes creen «áreas de concentración, lugares de procesamiento y bases de operaciones para la aplicación de la ley de inmigración civil no autorizada», agregó.

«La aplicación de las leyes migratorias civiles se ha vuelto mortal con demasiada frecuencia, y ese miedo persigue a las personas a parques, clínicas y edificios públicos. Cuando los residentes tienen miedo de buscar atención médica o de presentarse en espacios públicos, algo anda muy mal. Puede que no controlemos la aplicación de las leyes federales en todas partes, pero sí controlamos nuestra propiedad», explicó la Junta.

La moción instruye al abogado del condado a redactar una ordenanza para que la junta la considere dentro de 30 días y, de aprobarse, se prohibirá a los agentes que utilicen las propiedades controladas por el Condado para actividades no autorizadas de aplicación de la ley civil.

La medida se produce en el contexto de los múltiples episodios violentos que asolan tanto en California como en otros estados como Minnesota, como el ocurrido la semana pasada, cuando un agente del ICE mató de varios disparos a René Good, una madre de 37 años y ciudadana estadounidense, durante una protesta.

En videos compartidos en redes sociales se ve como Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que este atropelle a alguno de ellos, como aseguró el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, quien llegó a tildar el incidente de «terrorismo doméstico».

Al intentar huir, uno de los agentes disparó hacia la ventanilla del conductor y, segundos después, el vehículo choca contra otro estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo la Administración Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU..

Antes de que Trump asumiera el poder, hace casi un año, los agentes del ICE tenían prohibido realizar arrestos y otras actividades de cumplimiento de la ley en zonas sensibles, incluidos lugares de culto, escuelas y hospitales. EFE

