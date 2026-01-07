Los 20.000 hogares afectados aún por gran apagón en Berlín recuperarán suministro en breve

Berlín, 7 ene (EFE).- Los casi 20.000 hogares y 850 locales comerciales que aún permanecían sin luz tras el incendio del sábado que causó un apagón y dejó sin electricidad a 45.000 consumidores y 2.200 comercios en el suroeste de Berlín recuperarán el suministro este jueves, mientras que el grupo de extrema izquierda que reivindicó haber provocado el fuego insistió en su autoría.

«Restablecimiento del suministro eléctrico en el suroeste de Berlín. Nivel de alerta: peligro. A lo largo del día se restablecerá el suministro en las zonas afectadas por el corte de electricidad», podía leerse en un aviso del departamento regional del Interior en las aplicaciones de alerta de los teléfonos móviles de los residentes en Berlín emitido a las 09.30 hora local (08.30 GMT).

«A partir de las 11.00 horas de hoy (10.00 GMT), volveremos a poner en marcha gradualmente la red eléctrica en las zonas afectadas», confirmó el alcalde-gobernador de Berlín, Kai Wegner, en declaraciones al diario ‘Welt’.

La reparación de la red se ha llevado a cabo con éxito en el lugar del sabotaje, un puente de cables sobre el canal de Teltow.

Paralelamente se trabajó en una solución alternativa en la avenida Argentinische Allee, en el distrito de Zehlendorf.

«Esto fue posible también porque declaramos la situación de catástrofe y, de este modo, concentramos los recursos y los procesos necesarios. Fue acertado trabajar en dos lugares al mismo tiempo, ya que así se pudieron completar con éxito las reparaciones en el lugar del atentado», agregó Wegner.

La Fiscalía General de Alemania (GBA) había informado el martes que investiga el incendio del sábado que causó el apagón y que fue reivindicado por el ‘Grupo Volcán’ de extrema izquierda como posible acto terrorista.

Este mismo grupo volvió a reivindicar anoche el sabotaje en una plataforma de izquierda en la que rechaza que el acto pudiera haber sido una «operación bajo falsa bandera» de un actor extranjero, como Rusia, al tiempo que defendió el ataque, a pesar de las consecuencias para decenas de miles de hogares.

Rechazan claramente «las insinuaciones que circulan sobre una supuesta ‘operación bajo falsa bandera’ de un Estado extranjero» y afirman que «estas especulaciones no son más que un intento de ocultar la propia impotencia».

Señalan, además, que «quienes afirman ahora que detrás de cualquier forma de sabotaje tiene que haber necesariamente un servicio secreto extranjero, se niegan a aceptar la realidad de los conflictos sociales internos».

Al mismo tiempo, defiende su acción del sábado pasado de la que afirman que no iba dirigida contra las personas, sino «contra una infraestructura que destruye cada día a las personas, el medio ambiente y el futuro». EFE

