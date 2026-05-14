Los 22 casos contacto franceses de una pasajera del crucero han dado negativo en el test

2 minutos

París, 14 may (EFE).- Los 22 casos contacto de una pasajera del crucero MV Hondius que se encuentran en Francia, y que han sido hospitalizados para mantener una cuarentena preventiva han dado negativo en el test, anunció este jueves la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

En un mensaje en su cuenta de X, la ministra explicó que tanto esos 22 casos contacto como los cuatro franceses que iban en el crucero están internados en condiciones de aislamiento, teniendo en cuenta la letalidad de la enfermedad (evaluada entre un 30 % y un 40 %) y el largo periodo de incubación, que se estima en 42 días.

Entre esos cuatro pasajeros franceses del crucero, el único que ha dado positivo hasta ahora es una mujer de más de 65 años que se encuentra grave en cuidados intensivos en el hospital Bichat de París.

Rist señaló que a la vista de los negativos de los casos contacto, con los conocimientos que se tienen de esta enfermedad, se puede descartar que se produjera cualquier contaminación anterior al contacto que tuvieron con una pasajera del crucero.

Esas 22 personas estuvieron en relación con una mujer neerlandesa, pasajera del MV Hondius y muerta por hantavirus el 26 de abril en Johannesburgo, tras volar hasta la ciudad sudafricana desde la isla de Santa Elena, donde había atracado el crucero.

Ocho de ellas habían coincidido con la fallecida en el avión en el que voló de la isla de Santa Elena a Johannesburgo y los otros 14 iban en el aparato al que inicialmente subió la mujer (antes de ser desembarcada por su estado de salud) antes de despegar en la ciudad sudafricana.

Los 22 casos contacto franceses y los cuatro franceses que fueron pasajeros del crucero van a seguir estando bajo supervisión médica y serán sometidos a nuevos test a razón de tres por semana, pero la ministra previno de que no se comunicarán los resultados a menos que haya un eventual positivo.

La responsable francesa de Sanidad reunió ayer por vídeoconferencia a sus homólogos de 28 países europeos, así como a responsables de la Comisión Europea para intercambiar informaciones sobre los procedimientos, reforzar la coordinación y «avanzar hacia una armonización» de la respuesta sanitaria, según contó ella misma.

Las autoridades francesas han insistido en los últimos días en la necesidad de que los europeos se coordinen y apliquen los mismos protocolos. EFE

ac/jgb