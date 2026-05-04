Los actores Blake Lively y Justin Baldoni llegan a un acuerdo y evitan ir a juicio

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Nueva York, 4 may (EFE).- Los actores Blake Lively y Justin Baldoni llegaron este lunes a un acuerdo en la demanda interpuesta por la intérprete contra su compañero de reparto de ‘It ends with us’ en 2024.

Lively y Baldoni resolvieron su disputa legal tras una audiencia celebrada hoy en un tribunal de Nueva York, y con su decisión evitan enfrentarse en un juicio que inicialmente estaba previsto para el próximo 18 de mayo. EFE

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