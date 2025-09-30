Los alcaldes europeos piden acceso directo a los fondos comunitarios para la vivienda

Bruselas, 30 sep (EFE).- Los alcaldes de grandes urbes europeas, entre ellos el regidor de Barcelona, Jaume Collboni, pidieron este martes a la Comisión Europea que las ciudades tengan «acceso directo a los fondos europeos» para «acelerar e incrementar la construcción de un parque público de vivienda».

En declaraciones a la prensa tras un encuentro entre los alcaldes de las ciudades europeas y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, Collboni se mostró satisfecho de que «la prioridad de la vivienda» ya forme parte de la agenda europea.

La Comisión Europea anunció este lunes que presentará una propuesta en marzo sobre los alquileres de corta duración en las ciudades y regiones más tensionadas y abrió la puerta a que el próximo marco presupuestario 2028-34 contenga partidas sobre este ámbito.

Además, el propio Costa confirmó que por primera vez los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete discutirán este tema en al próxima cumbre que se celebrará en la capital comunitaria los próximos 23 y 24 de octubre.

«El derecho a quedarse en nuestra ciudad, el derecho que tenemos todos los europeos y europeas a poder seguir viviendo en nuestras ciudades empieza a ser una realidad, porque el principal problema que tenemos las grandes ciudades es el incremento del precio de la vivienda y la expulsión de jóvenes especialmente, de familias trabajadoras y de clases medias urbanas» explicó Collboni.

Costa se reunió con el alcalde de Barcelona y los regidores de Paris, Anne Hidalgo, y Roma, Roberto Gualtieri, quienes han formado la alianza Mayor for Housing (Alcaldes por el alojamiento), una organización que aglutina ya a 17 urbes europeas que quieren promover viviendas asequibles.

Costa remarcó que el problema de la vivienda afecta a toda la UE, «desde Dublín a Atenas», y que debe afrontarse desde diferentes ángulos: una nueva regulación europea para los contratos de corta duración, más fondos para la construcción y la renovación, mayor competitividad, flexibilización de ayudas de Estado y menor burocracia.

Hidalgo y Gualtieri mostraron también su satisfacción por la inclusión de este tema en la agenda europea y remarcaron la importancia de solucionar este problema, que afecta a la igualdad social entre los ciudadanos y mina el modelo social europeo. EFE

