Los aliados de Kiev logran implicar a EE.UU. en la arquitectura de seguridad para Ucrania

5 minutos

París, 6 ene (EFE).- Los aliados de Kiev lograron este martes implicar a Estados Unidos en el diseño de la arquitectura de seguridad para Ucrania durante la primera reunión de la Coalición de Voluntarios de 2026, a la que asistieron por primera vez emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump.

La principal concreción de esa «convergencia operativa» entre la Coalición, Ucrania y Estados Unidos fue que Washington asuma el liderazgo del mecanismo de monitoreo y vigilancia del alto el fuego con Rusia, cuando éste se alcance, anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, en un rueda de prensa en el Palacio del Elíseo.

El borrador de la ‘Declaración de París’, al que tuvo acceso EFE, iba incluso más lejos en el compromiso de Estados Unidos con las garantías de seguridad para Ucrania ya que figuraba que aportaría capacidades como inteligencia y logística a una futura fuerza internacional y que la apoyaría en caso de ataque ruso, algo que ha quedado diluido en la versión final.

La versión definitiva precisa que la fuerza internacional estará liderada por Europa, con la participación de miembros no europeos de la Coalición, «y con el apoyo propuesto de Estados Unidos».

En cualquier caso, el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, se mostró optimista con los avances de hoy y celebró que las garantías para la seguridad futura de Ucrania estén «en gran medida ultimadas».

«Estamos de acuerdo con la Coalición en que garantías de seguridad perdurables y compromisos de prosperidad robustos son esenciales para una paz duradera en Ucrania y continuaremos trabajando en este esfuerzo», dijo Witkoff en la misma rueda de prensa.

«Esto no significa que lograremos la paz, pero la paz no sería posible sin los avances logrados aquí hoy», añadió Jared Kushner, yerno de Trump.

Ambos se reunieron hoy en París con Macron y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Elíseo antes de la cumbre de la Coalición de Voluntarios, y Witkoff anunció en la rueda de prensa que iban a continuar esta noche y mañana las conversaciones con la delegación ucraniana, y que esperaban «lograr un impulso positivo adicional en el futuro cercano».

En este sentido, Zelenski afirmó en el mismo foro que la arquitectura de las garantías de seguridad está «prácticamente lista», al señalar que los países y las fuerzas necesarias para garantizar la seguridad por tierra, mar y aire ya están determinados, mientras que aún quedan por definir los detalles sobre la supervisión de un posible alto el fuego y la financiación del Ejército ucraniano.

«Es importante que hoy tengamos documentos de la coalición. No son solo palabras, hay aspectos concretos» en ellos, subrayó Zelenski en compañía de Macron, Witkoff, Kushner, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Contribuciones a la fuerza internacional

Sobre la concreción de la implicación de los diferentes países en la fuerza multinacional, Macron señaló que Francia, cuando haya un alto el fuego participará potencialmente con «varios miles de hombres» que estarán en Ucrania, pero puntualizando que «no serán fuerzas que van al combate», sino para dar «garantías de paz».

Starmer, precisó que el Reino Unido y Francia han suscrito una declaración de intenciones para enviar tropas a Ucrania con la intención de establecer centros militares y construir «instalaciones protegidas para armas y equipos militares para apoyar a Ucrania».

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su parte, abrió la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz también en territorio ucraniano, para lo cual el próximo lunes comenzará una ronda con los representantes de la mayoría de los grupos parlamentarios para plantearles su opinión sobre la contribución de España.

Hasta ahora, cuando se le había preguntado Sánchez había insistido en que era prematuro abordar esa posibilidad, pero este martes dio un paso más en un momento en que ve que hay esperanza para que 2026 sea el año en que acabe la guerra en Ucrania.

Por contra, el canciller alemán indicó que su país podría desplegar tropas de paz en un país miembros de la OTAN vecino de Ucrania si se consigue declarar un alto el fuego con Rusia, pero no en el propio territorio ucraniano.

Tampoco enviará tropas a Ucrania su vecina Polonia, indicó su primer ministro, Donald Tusk, pero señaló que Varsovia será el «líder cuando se trate de cuestiones logísticas y organizativas».

En la misma línea se posicionó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un comunicado en el que señaló que el encuentro de hoy en París se centró en «afinar» unas garantías de seguridad inspiradas en el Artículo 5 de la Alianza Atlántica. EFE

cat-ac/gpv

(foto) (video)