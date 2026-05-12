Los apagones de este martes en Cuba afectarán a la vez hasta al 61 % del país

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La Habana, 12 may (EFE).- Cuba sufrirá este martes otra jornada de prolongados apagones y el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, dejará sin corriente a un 61 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

El cubano promedio sufre actualmente más horas sin corriente al día que con fluido eléctrico. La víspera los apagones alcanzaron hasta las 18 horas continuas en La Habana, mientras que las demás provincias del país, los cortes superan las 20 horas consecutivas.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de 1.290 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.960 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.990 MW.

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha ocasionado una parada casi total de su economía.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

Este martes, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de “asfixia energética”.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Los expertos independientes apuntan que el sistema eléctrico cubano está obsoleto y sufre un déficit prolongado de inversiones. Los estudios estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético del país caribeño.

Cuba precisa unos 100.000 barriles diarios de petróleo, de los que solo 40.000 son de producción nacional. EFE

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