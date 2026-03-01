Los argentinos Luca Klimowicz y Emiliano Griffa anotan en los empates de Emelec y Leones

Guayaquil (Ecuador), 28 feb (EFE).- Los argentinos Luca Klimowicz y Emiliano Griffa aportaron este sábado con sendas anotaciones para los empates 1-1 de Emelec y Leones, contra Delfín y Libertad, respectivamente, por la segunda fecha de la liga profesional ecuatoriana.

Klimowicz tuvo un buen debut con Emelec, donde su padre Javier Klimowicz logró un tricampeonato en su época de portero profesional, y Griffa, además de anotar con una gran maniobra, hizo gala de toda su habilidad y precisión para asistir a sus atacantes.

La explosión de alegría de Klimowicz y de Griffa quedó opacada por los goles de los ecuatorianos Marco Mejía, de Delfín, y de Vilington Branda, para el Libertad.

Además de dejarse empatar el Emelec, perdió por expulsión al defensa Stalin Segura, al minuto 85.

Entre tanto, el Guayaquil City, del atacante argentino Damián ‘Kitu’ Díaz, empató 1-1 de local ante el Aucas, con goles de Edinson Mero y del boliviano Bruno Miranda, respetivamente.

Mero aprovechó una asistencia del Kity Díaz, que proyectó el balón por entre los defensas contrarios y Mero con remate al costado izquierdo del portero Hamilton Piedra convirtió lo que parecía el gol del triunfo del

Miranda -al igual que la semana pasada ante el Mushuc Ruba- este sábado volvió a anotar en la última acción del primer tiempo para salvar de la derrota al Aucas, con el cobro de un tiro penalti.

La segunda fecha de la liga profesional ecuatoriana continuará este domingo con los partidos Liga Deportiva Universitaria de Quito-Macará; Mushuc Runa-Universidad Católica; Deportivo Cuenca-Barcelona y concluirá el lunes con el partido entre Manta y el Independiente del Valle. EFE

