Los asistentes a Al Aqsa en viernes de Ramadán llegaban a 300.000 antes del 7 de octubre

2 minutos

Jerusalén, 20 feb (EFE).- Entre 180.000 y 300.000 fieles entraban a la Explanada de las Mezquitas, que alberga la mezquita de Al Aqsa, en los viernes de Ramadán en 2018 y 2019, frente a los 80.000 que entraron hoy, dijo a EFE una fuente del Waqf, la entidad jordana que administra el lugar sagrado.

«Sobre los residentes de Cisjordania y la Franja de Gaza, sus cifras iban de 60.000 a 100.000 creyentes en el mejor de los casos», apuntó, frente a los 10.000 (ahora sólo de Cisjordania debido a la operación militar israelí en la Franja) que las autoridades israelíes permiten entrar cada viernes durante este Ramadán.

La cifra de asistentes a los rezos en la Explanada de las Mezquitas llegó al medio millón en esas fechas durante la Noche del Decreto (que se celebra en una de las últimas diez noches del Ramadán, no necesariamente un viernes).

Este viernes, apenas unos 80.000 entraron al recinto de Al Aqsa para el rezo de mediodía, según las cifras del Waqf, sometidos a las restricciones israelíes que se endurecen anualmente desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

Hasta el momento, unos 8.500 palestinos de Cisjordania han entrado a Jerusalén desde este territorio, según el diario The Times of Israel.

Las autoridades israelíes establecieron que sólo 10.000 palestinos de Cisjordania podrían entrar a Jerusalén los viernes, teniendo que ser además o menores de 12 años acompañados por un adulto u hombres y mujeres mayores de 55 y 50 años respectivamente.

«Aseguraron que estos números y restricciones por edad se aplican sólo a los residentes de Cisjordania. Sin embargo, en la práctica, las medidas se aplican a todos y depende del oficial responsable de gestionar las entradas y salidas», aseguró la fuente del Waqf.

«Hoy hicieron darse la vuelta a la mayoría de hombres, así como a muchas mujeres jóvenes», en referencia al resto de palestinos en Jerusalén u otros puntos fuera de Cisjordania que acudieron a la Explanada de las Mezquitas.EFE

pbj/jlp