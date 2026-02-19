Los bancos centrales de España y Ucrania cooperarán en materia de inteligencia artificial

Kiev, 19 feb (EFE).- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, firmó este jueves un acuerdo con su homólogo del Banco Nacional de Ucrania, Andrí Pishni, en virtud del cual ambas instituciones trabajarán juntas en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial (IA) para detectar fraudes en sistemas de pago o utilizar modelos de lenguaje natural para el análisis de bases de datos.

Según explicó Escrivá a EFE en Kiev, especialistas del Banco Nacional de Ucrania trabajarán durante períodos de hasta 18 meses con los profesionales del Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas (DELTA) del Banco de España, que tiene sede en Barcelona, para contribuir a estos proyectos relacionados con la IA.

Escrivá destacó los logros tecnológicos de Ucrania en materia tecnológica y el potencial de la cooperación entre ambos bancos centrales en este capítulo.

Personal del Banco Nacional de Ucrania trabajará también en España durante estancias más cortas de entre una semana y diez días en otros campos no estrictamente tecnológicos como la supervisión micro y macroprudencial.

El acuerdo firmado permitirá además a España beneficiarse de la experiencia ucraniana en seguir gestionando los sistemas de pago y la política monetaria en las circunstancias de incertidumbre que la guerra ha impuesto al país.

«Podemos aprender de cómo el Banco de Ucrania ha sido capaz de desarrollar procesos y formas de trabajar donde esto se manifiesta de una manera extrema», dijo Escrivá, quien añadió el apoyo que con sus capacidades puede proporcionar el Banco de España al Banco Nacional de Ucrania.

Durante su visita, anunció también que la institución que dirige contribuirá a un fondo que ha creado el Banco Nacional de Ucrania para ofrecer ayuda psicológica a sus trabajadores y sus familias en el contexto de la guerra con Rusia.

«Hemos transmitido la solidaridad de España y del Banco de España a Ucrania», dijo el gobernador sobre otro de los objetivos del viaje, que también le sirvió, según señaló, para conocer de primera mano cómo el Banco y el Gobierno ucranianos han logrado evitar una explosión de la inflación que es habitual en situaciones de conflicto.

Además de con su homólogo ucraniano, Escrivá se reunió en Kiev con el ministro de Economía ucraniano, Oleksí Sobolev, y participó, junto con personal del Banco Nacional de Ucrania y con el gobernador del Banco Central de Países Bajos, Olaf Sleijpen, en un acto con estudiantes. EFE

