Los brasileños buscan reconquistar el Gran Premio Ramírez tras siete años

Montevideo, 5 ene (EFE).- Tras siete años sin victorias, los brasileños buscarán reconquistar este martes el Gran Premio José Pedro Ramírez, la prueba de turf más importante de Uruguay.

La pista del Hipódromo Nacional de Maroñas de Montevideo recibirá desde las 20:40 hora local (23:40 GMT) la histórica carrera que se corre cada 6 de enero y que en esta oportunidad tendrá su edición número 127.

El Gran Premio Ramírez se disputará en la arena del principal hipódromo del país sudamericano con un trazado de 2.400 metros.

Para la edición de este año son seis los caballos brasileños que están inscriptos para competir y que buscarán ponerle punto final a la buena racha que mantienen los argentinos: Obstacle, Huracán, Mucho Loco, Native Extreme, Universal Horse y Cuento Marista.

También correrán los uruguayos Zelenski, Turbo Ship, Quixote y Pluto, único que repetirá tras haber corrido el Ramírez en 2025, ocasión en la que acabó quinto.

De acuerdo con esto, el Gran Premio Ramírez 2026 no tendrá argentinos, lo que pondrá fin a una racha de cuatro años de triunfos de caballos de ese país con las victorias de Prelude Rye, Roundofapplause, Ever Daddy y El Kodigo.

Durante la jornada, los espectadores podrán disfrutar de 17 carreras entre las que -además del principal de la competencia- habrá otros tres grandes premios que también se correrán en pista de arena.

El primero será el Gran Premio Pedro Piñeyrúa, que se correrá a las 15:40 hora local (18:40 GMT) en una pista con un trazado de 1.600 metros.

Mientras tanto, el Gran Premio Ciudad de Montevideo-Presidente Jorge Batlle será a las 17:50 hora local (20:50 GMT) en una pista con un trazado de 2.000 metros y el Gran Premio Maroñas cerrará la jornada a las 21:55 (00:55 del miércoles) en una pista de 1.000 metros. EFE

