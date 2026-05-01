Los camiones eléctricos, más baratos y limpios, transforman la logística de China

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En un polvoriento terreno situado a una hora de Pekín, un flujo constante de vehículos va y viene para recargar rápidamente la batería: se trata de uno de los nodos de la red de camiones eléctricos de China que se expande a toda velocidad.

Si bien la destreza del gigante asiático en los vehículos eléctricos de pasajeros es reconocida desde hace años en todo el mundo, la fama de los camiones con ese tipo de tecnología solo ha apretado el acelerador hasta hace poco.

Gracias a una amplia infraestructura local de recarga y cambio de baterías, los costos favorecen ahora claramente a los modelos eléctricos, según los expertos, lo que podría suponer un golpe fatal para los camiones a diésel convencionales.

«El año pasado fue el gran avance para los vehículos pesados eléctricos en China», explicó a la AFP Lauri Myllyvirta, cofundador del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio y experto en consumo energético de China.

«Si existe la infraestructura, existen las condiciones económicas para un número cada vez mayor de rutas y requisitos logísticos», afirmó.

Los modelos de energías renovables representaron el 29% de todas las ventas nacionales de camiones en China el año pasado, frente al 14% en 2024, según datos del proveedor de inteligencia de mercado Commercial Vehicle World, con sede en Pekín.

En 2021, la tasa de penetración era inferior al 1%, según esa empresa.

Los fabricantes dicen esperar que esa cuota siga creciendo hasta llegar a representar potencialmente la mayoría de las ventas en solo unos años.

En la concurrida estación de carga del distrito de Miyun, en Pekín, Wang, un conductor de camión de 43 años, contó a la AFP cómo se ha facilitado su trabajo desde que empezó a conducir un modelo eléctrico el año pasado.

«Mi antiguo vehículo tenía más de 10 velocidades y su manejo era muy engorroso. Pero con este no hay que hacer nada, todo es automático», comentó al conectar los cables de carga.

– «Se trata de velocidad» –

Cuando se le preguntó por qué creía que las empresas de logística como la suya estaban cambiando cada vez más a camiones eléctricos, Wang respondió que se trataba de una combinación de políticas nacionales y lógica de mercado.

«Es simplemente la supervivencia del más apto. Ahora, con los gastos de flete y todo lo demás, la gente está tratando de ganar un poco más, y este tiene menores costos operativos», añadió.

Otro conductor en la estación de carga, de apellido Zhang, dijo a la AFP que lleva conduciendo un camión eléctrico desde hace unos dos meses, tras cambiar uno que funcionaba a gas natural.

Su trabajo consiste principalmente en transportar arena y piedra en trayectos cortos por Pekín, explicó Zhang a la AFP, al señalar que el vehículo no es adecuado para transportes más largos.

El nuevo modelo azul cielo que conduce Zhang —fabricado por la marca Howo de la empresa estatal Sinotruk— tiene una autonomía máxima de 240-250 kilómetros, dijo.

«La potencia es elevada, la aceleración es rápida. Todo se trata de velocidad, pero la autonomía es un poco escasa», dijo.

A medida que esta adopción nacional de camiones eléctricos avanza, las empresas chinas ya están pensando en el extranjero.

«Al igual que con los vehículos de pasajeros, los fabricantes chinos de camiones pesados están comenzando a ver los mercados de exportación como una estrategia inevitable debido a la creciente competencia y a la eventual saturación del mercado chino», dijo Christopher Doleman, analista del Instituto para la Economía Energética y Análisis Financiero.

– «Lo eléctrico es superior» –

La reciente perturbación en los mercados energéticos mundiales por la guerra en Oriente Medio es un «potencial acelerador» de esta tendencia, consideró Doleman a la AFP.

Según Han Wen, fundador de la «start-up» de camiones eléctricos Windrose Technology, la guerra ya ha impulsado la demanda.

Fundada en 2022, Windrose, con sede en Bélgica, busca aprovechar las avanzadas cadenas de suministro de vehículos eléctricos de China para posicionarse en el emergente mercado global de camiones de largo recorrido, compitiendo con el «Semi» eléctrico de Tesla.

«La autonomía es, con diferencia, el factor limitante», aseguró Han a la AFP, al señalar que los camiones de Windrose pueden recorrer actualmente unos 700 kilómetros con una carga completa, y que hay planes para ampliarla a 1.000 kilómetros en 2030.

Tras haber obtenido la homologación para circular por Europa, China, Estados Unidos y Suramérica, Windrose busca ahora aumentar la producción.

«Vamos a fabricar unos 1.000 camiones este año», dijo Han, con el objetivo de llegar a los 10.000 el año que viene y a los 100.000 en 2030.

«Creo que estamos a punto de la desaparición total de los camiones diésel como categoría de producto», vaticinó.

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