Los cancilleres de Perú y Japón se reúnen en Tokio para fortalecer relación bilateral

Lima, 8 ago (EFE).- Los ministros de Relaciones Exteriores de Perú y Japón se reunieron este viernes en Tokio para fortalecer la agenda bilateral de ambos estados como parte de la visita oficial que realiza la presidenta peruana, Dina Boluarte, al país nipón.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú difundió un comunicado en el que informó que el canciller peruano, Elmer Schialer se reunió con su homólogo local, Takeshi Iwaya, «para reafirmar y fortalecer la excelente relación bilateral».

Schialer indicó que en el encuentro se destacó el gran dinamismo de la agenda de trabajo, impulsada por la asociación estratégica establecida en 2016, y se resaltaron los «significativos avances» de la Hoja de Ruta Perú-Japón, adoptada en 2024 como parte del Acuerdo de Asociación Estratégica, que demuestran el compromiso mutuo por profundizar los lazos comerciales y de cooperación.

Comentaron que en ocho meses, se ejecutaron diez compromisos, incluyendo el restablecimiento de la exención de visas para ciudadanos peruanos, las ruedas de negocios y eventos de promoción de inversiones y la decimosexta reunión del Consejo Empresarial Peruano Japonés (Cepeja).

Asimismo, se abordó la posibilidad de incrementar las inversiones japonesas en Perú, principalmente en infraestructura y minería.

El canciller peruano mencionó la cartera de 28 proyectos de inversión por más de 8.200 millones de dólares, con una proyección de 48 proyectos adicionales para 2026, y subrayó la existencia de «un robusto marco normativo» para proteger estas inversiones.

Igualmente, destacó el potencial exportador del país andino, mencionando que Perú es el principal exportador mundial de arándanos frescos por cuarto año consecutivo.

En este sentido, expresó la expectativa de que este producto pueda ingresar pronto a Japón, complementando a otros productos peruanos ya presentes como las uvas de mesa, el mango y la palta (aguacate).

Por su parte, el canciller nipón resaltó su deseo de fortalecer aún más las relaciones con Perú, con quien Japón mantiene más de 150 años de relaciones diplomáticas amistosas y con la comunidad de inmigrantes y descendientes japoneses, la segunda más grande de Sudamérica.

Finalmente, como un gesto de cooperación, los cancilleres realizaron un canje de notas por un valor de 300 millones de yenes (aproximadamente 2,2 millones de dólares) destinados a la adquisición de bienes y servicios para Perú.

Este viernes, Boluarte tuvo sendas reuniones con el emperador de Japón, Naruhito, y con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, en un encuentro enfocado en las inversiones.

La presidenta peruana fue recibida por Naruhito en Tokio, con quien dialogó sobre la larga tradición cultural que ambos países comparten y la oportunidad de seguir fortaleciendo la relación de amistad que une a los dos países, según apuntó en un comunicado difundido desde Lima por la Presidencia peruana.

Más temprano, en su reunión con Ishiba, Boluarte trató la posibilidad de que lleguen a Perú nuevas inversiones japonesas que generen desarrollo para el país y la eventual implementación de un plan de acción en ciencia y tecnología que abarque temas como inteligencia artificial, robótica, energía, entre otros.EFE

