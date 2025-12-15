Los cinco años del proceso contra el editor prodemocrático Jimmy Lai en Hong Kong

Hong Kong, 15 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró este lunes al editor Jimmy Lai culpable de cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y sedición que podrían acarrearle una pena de cadena perpetua, en uno de los procesos más relevantes desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020.

Lai permanece encarcelado desde 2020 y podría seguir encerrado de por vida si los jueces deciden aplicarle la pena máxima prevista por la draconiana Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín tras las protestas que sacudieron la excolonia en 2019, aunque los términos de la condena no se conocerán hasta enero próximo.

Estos son los momentos más destacados del caso durante los últimos cinco años:

10 de agosto de 2020.- El empresario y editor del diario Apple Daily, Jimmy Lai, es detenido en su casa bajo la Ley de Seguridad Nacional.

11 de diciembre de 2020.- Lai es acusado oficialmente de los supuestos delitos de «confabulación con fuerzas extranjeras» y «empleo de palabras sediciosas» y se le deniega la libertad bajo fianza.

16 de abril de 2021.- La Justicia hongkonesa impone a Lai penas de 12 y 8 meses por su participación en dos manifestaciones no autorizadas en agosto de 2019.

14 de mayo de 2021.- Next Digital, el grupo que editaba Apple Daily, suspende la negociación de sus acciones en el mercado de valores de Hong Kong después de que las autoridades congelaran 64,37 millones de dólares de los activos de Lai.

17 de junio de 2021.- La policía irrumpe en la sede de Apple Daily con un operativo de 500 agentes, se incauta de ordenadores y detiene al editor jefe del diario y a otros cuatro directivos de la cabecera por presunta «confabulación con fuerzas extranjeras».

24 de junio de 2021.- Apple Daily publica su edición final 26 años después de su fundación, obligado a cerrar por falta de fondos tras la congelación de los activos de su grupo editor y del propio Lai.

1 de diciembre de 2022.- El principal juicio contra Lai se pospone mientras se resuelve la situación de su abogado defensor, el británico Tim Owen, para quien las autoridades de la ex colonia británica se resisten a conceder un visado de trabajo.

18 de diciembre de 2023.- Tras casi un año de demora, comienza el juicio contra Lai.

14 de agosto de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que incluyó la liberación de Lai entre los temas a tratar en las negociaciones comerciales con China.

28 de agosto de 2025.- El juicio a Lai queda visto para sentencia.

