The Swiss voice in the world since 1935

Los clásicos del fútbol argentino terminan en empate

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 9 ago (EFE).- Los clásicos del fútbol argentino entre Boca Juniors y Racing Club e Independiente contra River Plate terminaron en tablas este sábado, en la continuidad de la cuarta jornada del Torneo Clausura.

A primer turno, ante una Bombonera con lleno total, Boca Juniors y Racing Club sellaron un electrizante empate 1-1 con goles de Milton Giménez y Santiago Solari, respectivamente.

De esta manera, el Xeneize, conducido por Miguel Ángel Russo, llegó a doce partidos sin triunfos y amplió su racha histórica más importante sin victorias.

Por su parte, la Academia, liderada por Gustavo Costas, luego de este empate esperará la visita a Peñarol el próximo martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A segundo turno, en tanto, en un controversial partido con polémico arbitraje y tres goles anulados, Independiente y River Plate empataron 0-0.

En el Estadio Libertadores de América, River mantuvo su invicto y ahora aguardará por el Libertad paraguayo en su visita a Asunción por los octavos de la Copa Libertadores.

El Rojo, en tanto, sigue de andar irregular en al antesala de su visita a Santiago para enfrentar el próximo miércoles a la Universidad de Chile, por los octavos de final pero de la Copa Sudamericana.

Con algunos encuentros todavía por completar esta cuarta jornada, Estudiantes de La Plata se mantiene como líder del Grupo A con nueve unidades, mientras que River Plate y San Lorenzo, que el jueves ganó por 1-0 a Vélez Sarsfield, comparten el liderato de la Zona B. EFE

fca/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR