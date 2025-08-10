Los clásicos del fútbol argentino terminan en empate

Buenos Aires, 9 ago (EFE).- Los clásicos del fútbol argentino entre Boca Juniors y Racing Club e Independiente contra River Plate terminaron en tablas este sábado, en la continuidad de la cuarta jornada del Torneo Clausura.

A primer turno, ante una Bombonera con lleno total, Boca Juniors y Racing Club sellaron un electrizante empate 1-1 con goles de Milton Giménez y Santiago Solari, respectivamente.

De esta manera, el Xeneize, conducido por Miguel Ángel Russo, llegó a doce partidos sin triunfos y amplió su racha histórica más importante sin victorias.

Por su parte, la Academia, liderada por Gustavo Costas, luego de este empate esperará la visita a Peñarol el próximo martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A segundo turno, en tanto, en un controversial partido con polémico arbitraje y tres goles anulados, Independiente y River Plate empataron 0-0.

En el Estadio Libertadores de América, River mantuvo su invicto y ahora aguardará por el Libertad paraguayo en su visita a Asunción por los octavos de la Copa Libertadores.

El Rojo, en tanto, sigue de andar irregular en al antesala de su visita a Santiago para enfrentar el próximo miércoles a la Universidad de Chile, por los octavos de final pero de la Copa Sudamericana.

Con algunos encuentros todavía por completar esta cuarta jornada, Estudiantes de La Plata se mantiene como líder del Grupo A con nueve unidades, mientras que River Plate y San Lorenzo, que el jueves ganó por 1-0 a Vélez Sarsfield, comparten el liderato de la Zona B. EFE

