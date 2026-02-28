Los combates siguen en Ucrania mientras se prepara una nueva ronda de negociaciones

Kiev, 28 feb (EFE).- Los combates en el frente y los ataques aéreos cruzados entre Rusia y Ucrania continúan mientras sus dirigentes preparan una nueva ronda de negociaciones mediadas por Estados Unidos que podría tener lugar a principios de marzo en Abu Dabi.

A partir de las 16.00 GMT de este viernes Rusia atacó Ucrania con un misil balístico Iskander-M lanzado desde la región de Vorónezh, así como con 105 vehículos aéreos no tripulados (UAV) de ataque, incluyendo Shahed, Gerbera, Italmas y otros tipos de drones.

A las 05.00 GMT de este sábado las defensas aéreas habían derribado o suprimido 96 drones en el norte, sur y este de Ucrania, informó la Fuerza Aérea a través de Telegram

Seis vehículos aéreos no tripulados alcanzaron sus objetivos, mientras que los restos de los drones derribados cayeron en siete lugares.

En Zaporiya un ataque ruso causó la muerte de una mujer de 86 años, informó la administración militar de la región.

Antes, la administración regional de Dniper había reportado un ataque sobre la región que había causado daños en edificios y en la infraestructura de transporte y había causado un herido.

Mientras tanto, el presidente, Volodimir Zelenski, informó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de las últimas conversaciones de su equipo negociador con la parte estadounidense y de la preparación de un formato trilateral y subrayó que en buena parte depende de EEUU que Rusia esté dispuesta o no a terminar la guerra.

«He hablado con el secretario general de la OTAN Mark Rutte y le he informado del encuentro de nuestro equipo con la parte estadounidense y de la preparación de un formato trilateral», dijo Zelenski en su cuenta de Telegram.

«Es importante terminar esta guerra de manera honesta y hacemos todo para lograrlo. En muchos sentidos depende de Estados Unidos lograr que Rusia esté dispuesta a terminar la guerra», agregó.

Zelenski subrayó que son necesarias una paz auténtica y seguridad para Ucrania y agradeció expresamente el apoyo de Rutte.

A lo largo del día anterior, según el Estado Mayor de las Fuerzas Ucranianas, se había registrado 148 combates en la línea del frente.

El ejército ruso lanzó ataques con bombas guiadas sobre Ivanivka, Oleksandrohrad, Kolomiitsi, Pysantsi, Havrylivka, Velykomykhailivka, Levadne, Pokrovske, Huliaipilske, Barvinivka, Kopani, Liubytske, Luhivske, Verkhnia Tersa, Blakytne, Preobrazhenka, Komyshuvakha, Veselianka, Bilenke y Prydniprovské.

Los aviones, las fuerzas de misiles y la artillería de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, por su parte, atacaron dos puestos de mando, ocho zonas de concentración de personal enemigo, una zona con armas y equipo militar, un depósito logístico y un puesto de control de vehículos aéreos no tripulados de los invasores rusos.

En la región de Donetsk, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron una estación de radar enemiga del sistema de misiles antiaéreos S-300V con un avión no tripulado de ataque medio ucraniano, informaron las Fuerzas Armadas a través de Facebook

Durante el día de hoy Zelenski recibió también a dos representantes del nuevo Gobierno neerlandés, el ministro de Exteriores, Thomas Berendsen, y la titular de Defensa, Dilan Yeşilgöz-Zegerius.

En la reunión, las partes hablaron del fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania, la continuación de la implementación del programa PURL, los pasos diplomáticos para lograr una paz digna y la profundización de la cooperación en materia de defensa entre Ucrania y Países Bajos, informó el presidente ucraniano en las redes sociales.

Berendsen, en una comparecencia conjunta con el ministro de Exteriores ucraniano Andri Sibiga, dijo que su país no veía de momento ningún indicio que apuntara a que Rusia esté realmente dispuesta a dialogar sobre el fin de la guerra. EFE

