Los cortes de luz por el temporal en Portugal han afectado a casi 60.000 usuarios

Lisboa, 5 nov (EFE).- Cerca de 60.000 usuarios han sufrido cortes de luz en las últimas horas por el temporal que afecta este miércoles a Portugal, donde pese a que la situación se va normalizando poco a poco, todavía persiste alguna que otra inestabilidad, dijo un responsable de la red de distribución eléctrica E-Redes, Pedro Marques.

En declaraciones a la emisora pública Antena 1, Marques especificó que las «perturbaciones» se registraron especialmente en las regiones norte y centro.

Santarém, Portalegre y Castelo Branco son los distritos más castigados, aunque los cortes afectan a todo el país.

Según Marques, sobre las 09.00 hora local (misma hora GMT) había casi 60.000 usuarios afectados, una cifra que se redujo a 50.000 una hora después.

Aun así, agregó, «todavía es prematuro decir que estamos en una curva descendiente porque aún estamos sufriendo el impacto de la tormenta y tenemos alguna inestabilidad».

Portugal se mantiene en alerta desde ayer, martes, por lluvias, fuertes vientos y oleaje marítimo.

Entre la tarde del martes y este miércoles, la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil lusa contabilizó cerca de 300 incidencias, que no dejaron heridos pero sí múltiples inundaciones urbanas y caídas de árboles, en su mayoría en el área metropolitana de Lisboa y sus alrededores.

En España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de que once comunidades de la mitad oeste peninsular continúan este miércoles en aviso por lluvias que superarán los 30 litros en una hora, tormentas, mala mar o por fuertes vientos con rachas que alcanzarán los 110 kilómetros hora. EFE

