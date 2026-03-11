‘Los domingos’, la gran triunfadora de los Goya, llega a México

2 minutos

Ciudad de México, 11 mar (EFE).- La película española ‘Los domingos’, triunfadora de la 40 edición de los Goya, llegará a salas mexicanas el próximo 1 de abril bajo el sello de Zima Entertainment, informó este miércoles la distribuidora de cine independiente.

Tras haber logrado cinco de los 13 premios Goya a los que optaba, entre ellos el de mejor película, mejor dirección y guión original, así como el respaldo de la crítica del país español, el largometraje dirigido por la vasca Alauda Ruiz de Azúa ahora prueba abrir su propio camino en el mercado mexicano.

‘Los domingos’ sigue la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven de 17 años que se cuestiona entre elegir una carrera universitaria o seguir por el camino de la vida de la monja de clausura, una situación que preocupa su familia, sobre todo a su tía (Patricia López Arnaiz).

Y es que formar parte de una orden contemplativa, como lo son las de las carmelitas, clarisas o benedictinas, implica alejarse de la vida exterior para dedicarse plenamente a la oración y la búsqueda de la unión mística con Dios.

La historia de Ainara ha levantado entre el público debates como de si la fe es un forma de huir o más de encontrar la libertad en un mundo tan caótico y saturado de información.

“Los dilemas de difícil respuesta son mi estímulo. Ese lugar donde te encuentras entre lo que deberías hacer, lo que quieres hacer y lo que sientes”, compartió Ruiz de Azúa a Zima Entertainment.

En ese sentido, apunta la distribuidora, la directora logra que el tema de la espiritualidad atraviese la película “no sólo desde lo religioso, sino desde lo invisible: las pérdidas, los silencios, las rupturas, la necesidad de amar y creer en algo”.

El nombre de la directora ya resuena entre los cinéfilos mexicanos, ya que ‘Cinco lobitos’ (2022), su ópera prima -que explora la maternidad primeriza- fue un fenómeno internacional que también tuvo su proyección en México.

De los cinco largometrajes nominados a mejor película en la pasada edición a los premios Goya, ‘Los domingos’ será el tercero que llegará a salas mexicanas, ya que previamente se ha proyectado ‘Sirat’, de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y a mejor sonido en los Óscar, y ‘Sorda’ de la realizadora Eva Libertad. EFE

abz/csr/eav