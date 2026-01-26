Los Estados del Caribe buscan una salida a la falta crítica de apoyo financiero a Haití

Ciudad de Panamá, 26 ene (EFE).- La Asociación de Estados del Caribe (AEC) se reúne desde este lunes en Panamá para buscar una salida a la falta de financiación que padece Haití, después de que la comunidad internacional desembolsara solo el 23,9% de los 908 millones de dólares solicitados en 2025, profundizando la grave crisis humanitaria que padece un país sumido desde hace años en la violencia.

«Los Estados miembros de la AEC han ratificado su compromiso de no dejar a ninguna nación atrás, elevando la crisis haitiana a una prioridad estratégica para el Gran Caribe. El objetivo final es la consolidación del ‘Plan de Acción para la Asistencia Humanitaria y el Desarrollo de Haití’, que será implementado por un Comité Directivo compuesto por diez países y copresidido por Haití y México», adelantó la AEC en un comunicado.

Según un informe de AEC previo a la conferencia que concluirá el martes, «la dura realidad es que el apoyo humanitario sigue siendo dramáticamente insuficiente», en un contexto definido como la crisis de seguridad y gobernanza más grave del hemisferio occidental.

El Plan de Necesidades y Respuesta Humanitaria (HNRP) 2024-2025 «se ha financiado a una de las tasas más bajas a nivel mundial», de acuerdo con el informe, y mientras entre 2023 y 2024 la cobertura osciló entre el 30 y el 33 %, esta cifra descendió aún más en 2025 hasta situarse, según estimaciones, en un crítico 22,6 % (aproximadamente el 23,9% al cierre de año) de los 908 millones de dólares necesarios.

«Este déficit sostenido dificulta la restauración de servicios críticos para menores, interrumpe la programación plurianual e impide la ampliación de los sistemas de protección», advierte.

Al establecer, según las recomendaciones previas, una plataforma regional permanente de coordinación sobre la financiación humanitaria de Haití, se buscaría reunir «a gobiernos, donantes, instituciones financieras y socios implementadores del Gran Caribe en un único espacio» que permita aclarar las necesidades reales, «rastrear los flujos de financiación e identificar duplicaciones o puntos ciegos».

De acuerdo a la secretaria general de la AEC, Noemí Espinoza Madrid, aunque el país afronta una de las emergencias más graves de la historia reciente, «el futuro de Haití no está predeterminado» y la región tiene la «obligación moral» de actuar con responsabilidad colectiva.

«Nuestra meta es sumar esfuerzos de forma coordinada, integral y guiada por la apropiación regional con absoluto respeto por la dignidad y la soberanía del país”, sentenció.

Haití vive una crisis sociopolítica, económica y humanitaria, agravada por la violencia impuesta por las bandas armadas que controlan al menos el 95 % de la región metropolitana de Puerto Príncipe.

De acuerdo con un informe reciente de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), entre enero y noviembre de 2025 se cometieron más de 8.100 asesinatos en el país, donde hay más de 1,4 millones de personas desplazadas. EFE

