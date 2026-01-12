Los ganadores de la 83 edición de los Globos de Oro
Beverly Hills (EE.UU.), 11 ene (EFE).- ‘Una batalla tras otra’ se convirtió en la película más premiada de la 83 edición de los Globos de Oro con cuatro estatuillas, mientras que el fenómeno de Netflix ‘Adolescencia’ conquistó los apartados de televisión, logrando también cuatro premios.
Este es el listado completo de los ganadores:
CATEGORÍAS DE CINE
Mejor película de drama: ‘Hamnet’.
Mejor película de comedia o musical: ‘Una batalla tras otra’.
Mejor película de habla no inglesa: ‘El agente secreto’, – Brasil
Mejor actriz en película de drama: Jessie Buckley (‘Hamnet’).
Mejor actor en película de drama: Wagner Moura ( ‘El agente secreto’).
Mejor actriz en película de comedia o musical: Rose Byrne ( ‘Si pudiera, te daría una patada’ ).
Mejor actor en película de comedia o musical: Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’).
Actriz de reparto en cine: Teyana Taylor (‘Una batalla tras otra’)
Actor de reparto en cine: Stellan Skarsgård (‘Valor sentimental’)
Mejor director: Paul Thomas Anderson (‘Una batalla tras otra’).
Mejor guión: Paul Thomas Anderson (‘Una batalla tras otra’).
Mejor banda sonora original: Ludwing Göransson (‘Los pecadores’).
Mejor canción original: ‘Golden’ / Música: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra: Kim Eun-jae, Mark Sonnenblick. (‘Kpop Demond Hunters’).
Mejor película de animación: ‘Kpop Demond Hunters’.
Logro cinematográfico y taquilla: ‘Los pecadores’ .
CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN
Mejor serie de drama: ‘The Pitt’.
Mejor serie de comedia o musical: ‘The Studio’.
Mejor miniserie: ‘Adolescencia’.
Mejor actor en serie de drama: Noah Wyle, por ‘The Pitt’.
Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn, por ‘Pluribus’.
Mejor actor en serie de comedia o musical: Seth Rogen, por ‘The Studio’.
Mejor actriz en serie de comedia o musical: Jean Smart, por ‘Hacks’.
Mejor actriz de reparto en una serie: Erin Doherty, por ‘Adolescencia’.
Mejor actor en miniserie: Stephen Graham, por ‘Adolescencia’.
Mejor actriz en miniserie: Michelle Williams, por ‘Dying for Sex’.
Mejor actor de reparto en una serie: Owen Cooper, por ‘Adolescencia’. EFE
