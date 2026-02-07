Los gigantes mineros Rio Tinto y Glencore renuncian a su proyecto de fusión

afp_tickers

1 minuto

El gigante minero suizo Glencore y su competidor anglo-australiano Rio Tinto anunciaron el jueves el fin de las conversaciones sobre su proyecto de fusión, que habría dado lugar a la mayor empresa del sector, un año después del fracaso de negociaciones anteriores.

«Rio Tinto ya no contempla una posible fusión ni ninguna otra operación de acercamiento», escribió el grupo en un comunicado.

Glencore, por su parte, dijo «tomar nota» del anuncio en un mensaje separado.

zap/pml/nth/mab/mb