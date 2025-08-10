Los hospitales de Gaza registraron 61 muertos el sábado, según Sanidad

Jerusalén, 10 ago (EFE).- Los hospitales de la Franja de Gaza registraron a lo lago del sábado la llegada de 61 muertos, dos de ellos recuperados entre los escombros, informó en un recuento publicado este domingo el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave.

Esto eleva a 61.430 las víctimas mortales de la ofensiva de Israel contra Gaza desde su inicio el 7 de octubre de 2023, como represalia al ataque de las milicias de la Franja (encabezadas por Hamás) contra territorio israelí en el que murieron unas 1.200 personas.

También 363 personas que resultaron heridas en bombardeos y tiroteos a lo largo de la Franja pasaron por los hospitales, elevando el total de casi dos años de ofensiva a 153.213.

El ministerio lleva a cabo además un recuento aislado desde que Israel rompió el alto el fuego en Gaza el pasado 18 de marzo, lanzando una nueva ofensiva contra el enclave bajo el nombre de «Carros de Gedeón». Desde esta fecha, 9.921 personas han muerto en Gaza y 41.172 han resultado heridas.

Uno de los principales focos de víctimas en los últimos meses ha sido tratar de conseguir comida según estos datos: sólo cerca de puntos de reparto de alimento de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) y las carreteras por las que pasan camiones cargados con ayuda humanitaria han muerto 1.778 personas y otras 12.894 han sido heridas, la mayoría en tiroteos por parte de las tropas israelíes.

Sólo el sábado, 35 personas murieron y otras 304 resultaron heridas en estos lugares.

El Ejército reconoce habitualmente haber lanzado disparos «de advertencia» tanto cerca de los cuatro puntos de la GHF (tres en la ciudad sureña de Rafah y uno en el centro de Gaza, en Bureij) como en las carreteras, si bien no haber matado a nadie a raíz de ellos.

Además, los hospitales registraron la muerte de cinco personas por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, dos de ellas niños. Con esto, 217 personas han perdido la vida por estos motivos desde octubre de 2023, de las cuales 100 eran menores de edad (la mayoría niños).

Las muertes por desnutrición registradas por el ministerio gazatí se dispararon en julio, mes desde el que han perdido la vida más del mitad de las personas que conforman el total). Esta crisis derivó, según Sanidad, del bloqueo total de 11 semanas que Israel mantuvo hacia el acceso de bienes básicos a Gaza (especialmente comida, medicamentos y combustible), y que duró del 2 de marzo al 19 de mayo.

Tras esta fecha, el número de camiones que accedieron a Gaza fue también muy limitado e insuficiente para la población.EFE

