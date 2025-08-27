Los hutíes del Yemen reivindican el lanzamiento de un misil balístico contra Israel

1 minuto

El Cairo, 27 ago (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este miércoles el lanzamiento de un misil balístico contra el aeropuerto israelí de Ben Gurión, en la localidad de Lod, a 15 kilómetros al sureste de Tel Aviv, que el Ejército israelí afirmó haber interceptado.

«La fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas del Yemen (hutíes) llevó a cabo una operación militar cualitativa contra el aeropuerto de Lod, en la región ocupada de Yaffa, utilizando un misil balístico hipersónico ‘Palestina 2′», informó el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, en un comunicado.

Según la nota, «la operación logró su objetivo con éxito» y «provocó que millones de manadas de sionistas usurpadores huyeran a refugios y la suspensión del tráfico aéreo en el aeropuerto», si bien el Ejército israelí afirmó en un comunicado que había interceptado el misil, mientras que el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de que no se registraron impactos ni víctimas.

Los insurgentes chiíes recalcaron que este ataque es una respuesta a los recientes bombardeos israelíes, el último de los cuales tuvo lugar el pasado domingo contra un complejo militar, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en Saná, en la zona del palacio presidencial, supuestamente utilizados para «actividades militares» por los rebeldes, y causó la muerte de diez personas y más de 90 heridos. EFE

rsm/psh