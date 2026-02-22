Los jóvenes ucranianos buscan un futuro después de cuatro años de guerra

Rostyslav Averchuk

(Leópolis) Ucrania, 22 feb (EFE).- Los jóvenes ucranianos intentan impedir que la guerra les robe la juventud y buscan espacios para el crecimiento personal, la creatividad y la esperanza, en medio de la destrucción y la incertidumbre y al cumplirse cuatro años desde la invasión rusa.

«Siempre soñé con vivir en Leópolis, aunque no podía imaginarme que ocurriría de esta manera», contó Darina Martinenko, una estudiante universitaria de 19 años, a EFE en esa ciudad del oeste de Ucrania, lejos de su hogar en el este ocupado.

Darina y su hermana menor Viola tenían 15 y 14 años respectivamente cuando las tropas rusas cruzaron la frontera el 24 de febrero de 2022 y conquistaron su pueblo en la región de Luhansk.

Tras meses viviendo bajo la ocupación, vino una tensa huida con su madre, a través de uno de los últimos corredores humanitarios, y un año en Polonia lleno de soledad y ansiedad.

Un nuevo hogar

Ahora, las hermanas han recuperado la estabilidad y la alegría, en parte gracias al Urban Camp (Campamento Urbano) de Leópolis, un centro innovador gestionado por la ONG Street Culture (Cultura Urbana).

Instalado en un revitalizado Palacio de la Cultura de tiempos soviéticos, ofrece alojamiento temporal a jóvenes desplazados, así como clases de breakdance, patinaje y deportes urbanos varios. Cada habitación alberga a varias personas y está equipada sólo con lo esencial, pero la recién creada comunidad ha aliviado la pérdida de hogares y amigos.

Recientemente, Darina quedó segunda en una competición regional de breakdance, mientras que su introvertida hermana Viola se aficionó al arte del grafiti.

«Los jóvenes ucranianos no necesitan sólo un lugar donde vivir, sino también inspiración personal y un nuevo comienzo», dijo a EFE Víktor Chulanovski, cofundador de Street Culture y jefe del Urban Camp.

El equipo, que originalmente tenía sede en Járkov (noreste), abrió espacios urbanos allí y en Kiev, antes de trasladarse a Leópolis por la guerra. Chulanovski cree que el papel de la cultura urbana se ha vuelto aún más vital para unos jóvenes a menudo desorientados.

«Es crucial que los jóvenes tengan opciones de calidad para desarrollarse y eso a menudo depende de su entorno», explicó Chulanovski. «Si las calles ofrecen sólo grupos informales, alcohol o ejemplos negativos, no es algo que les motive para quedarse en Ucrania y desarrollar sus ciudades».

Transferir conocimientos y esperanza

Urban Camp se ha marcado como misión transmitir habilidades, inspiración y apoyo.

Danilo Yeromenko, de 18 años y desplazado de Járkov, contribuyó a renovar el edificio. Ahora enseña breakdance a residentes más jóvenes y a habitantes de Leópolis, como el grupo de niños que sigue con atención sus indicaciones.

«El deporte me sacó del abismo psicológico», dijo a EFE.

Su futuro todavía es incierto. A los 16 años se planteó unirse al Ejército; ahora, vacila entre quedarse en Ucrania para desarrollarse como bailarín y profesor de breakdance y el temor del reclutamiento si la guerra continúa.

Miles de jóvenes con edades de entre 18 y 22 años salieron del país después de que se aligeraran las restricciones impuestas por la ley marcial en 2025, pero Danilo todavía duda, esperando que haya algún cambio.

«Me da pena cuando los chicos se van», dijo su madre Natalia, que trabaja en Urban Camp. «Pero por desgracia, algunos tienen que hacerlo, porque sus madres no quieren que sus hijos vayan a luchar».

Crear un futuro

Ante un desenlace de la guerra todavía incierto, el equipo de Chulanovski se centra en los aspectos que pueden controlar para ayudar a los jóvenes a imaginar su futuro en Ucrania.

Los jóvenes necesitan «amabilidad, sinceridad y una energía cálida», piensa.

Incluso en Járkov, junto al frente, cientos de jóvenes asisten a las clases ocasionales pese a los cortes de electricidad y a los ataques rusos diarios.

«Tenemos una hermosa juventud, llena de talento, pero necesitan urgentemente infraestructuras para poderse desarrollar», subrayó, mientras los adolescentes practican complicados trucos en el pabellón del Urban Camp, a la espera de conseguir financiación para una pista de patinaje y de ciclismo.

Urban Camp es parte de la red municipal ‘TVORY!’, que tiene el objetivo de crear oportunidades para jóvenes ucranianos pese a la guerra.

El verano pasado, las hermanas Martinenko y Yeromenko viajaron a Portugal a través de un programa de intercambio, tras haber impresionado con su ejecución a los visitantes que acudieron a Leópolis con motivo de la capitalidad europea de la juventud que ostentó en 2025.

Darina se plantea diversos caminos y no excluye trasladarse al extranjero, pero Viola, tras su solitaria experiencia en Polonia, no quiere marcharse de nuevo.

«Por el momento, intentamos aprovechar cualquier momento y oportunidad disponible para desarrollarnos, de manera que a veces podamos olvidarnos de la guerra», afirmó Darina. EFE

