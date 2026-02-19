Los medios publican fotos del arresto de Andrés en el día de su cumpleaños

2 minutos

Londres, 19 feb (EFE).- Varios medios británicos publican este jueves fotografías del momento en que varios coches policiales llegan Wood Farm, una casa de campo ubicada en los terrenos de la mansión de Sandringham, al este de Inglaterra, para detener a Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III.

Andrés, que hoy cumple 66 años, fue arrestado bajo la sospecha de mala conducta en cargo público, tras la fuerte polémica al salir a la luz que en su día pasó documentos sensibles del Gobierno británico al pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Después de que el expríncipe fuera desalojado de la mansión de Royal Lodge, en Windsor, por casi no pagar renta, se trasladó a Wood Farm a fin de intentar disipar el escándalo por su vínculo con Epstein.

Los tabloides británicos han colgado hoy en su páginas web varias instantáneas que muestran un convoy de vehículos en las carreteras de campo cercanas a Wood Farm.

Según el tabloide Daily Mail, un grupo de ocho personas vestidas de paisano, que parecían ser agentes policiales, llegaron sobre las 08.00 GMT hasta esta residencia de campo para detener a Andrés.

El año pasado, el monarca británico retiró a su hermano todos los títulos nobiliarios y honores a raíz del caso Epstein.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando la información que recibió sobre la entrega de documentos sensibles a Epstein por parte de Andrés para decidir si procedía a una investigación criminal.

La fallecida Virginia Giuffre afirmó en 2014 fue traficada al Reino Unido por parte de Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste siempre ha negado. EFE

vg/cg