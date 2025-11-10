Los mexicanos confían en su Gobierno mucho más que la media de la OCDE y de Latinoamérica

3 minutos

París, 10 nov (EFE).- Los mexicanos tienen un nivel de confianza en su gobierno nacional mucho más elevado que la media de los ciudadanos de los países miembros de la OCDE y que en otros países latinoamericanos, en particular en Perú, Guatemala, Chile y Paraguay, donde las muestras de desconfianza son muy altas.

En un informe publicado este lunes y dedicado a diez países latinoamericanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) explica que un 53,61 % de los mexicanos consultados dijeron tener un nivel de confianza alto o moderadamente alto en su gobierno.

Es el único de esos diez países con un porcentaje superior al 50 % (el segundo es Ecuador con el 49,95 %) y está netamente por encima tanto de la media de la OCDE (39,30 %), como sobre todo de la de los diez latinoamericanos del estudio (35,18 %).

En los otros ocho latinoamericanos, el porcentaje de los que tienen una alta confianza es inferior a la media de la OCDE.

Así ocurre en República Dominicana (38,85 %), Brasil (38,11 %), Costa Rica (34,80 %), Colombia (32,10 %) pero sobre todo en Chile (30,37 %), Paraguay (27,08 %), Guatemala (26,53 %) y Perú (20,42 %).

La encuesta en México, como en los otros países latinoamericanos que también forman parte de la OCDE (Chile, Colombia y Costa Rica) se hizo entre octubre y noviembre de 2023, mientras que se llevó a cabo en mayo de 2025 en los otros seis (Brasil, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana).

En términos globales, los latinoamericanos muestran unos niveles de confianza ligeramente superiores en los gobiernos locales (37 % frente al 35,18 % en los nacionales) y más bajos en el conjunto de las administraciones públicas (32 %) y en los sistemas legislativos (27 %).

Los autores subrayan que la satisfacción con los servicios administrativos es un elemento central y el principal determinante de confianza en la Administración y también se asocia a mayores niveles de confianza en el gobierno nacional.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, destacó que esta encuesta pone en evidencia que «si se garantizan servicios públicos de alta calidad y se avanza en la resolución de cuestiones complejas, los gobiernos de América Latina y el Caribe pueden impulsar la confianza pública».

«La manera en que la ciudadanía percibe cómo los gobiernos equilibran los intereses de las generaciones actuales y futuras, y cómo emplean la mejor información disponible para tomar decisiones políticas complejas influye de forma decisiva en los niveles de confianza tanto en el gobierno nacional como en el servicio civil». EFE

