Los militares de Venezuela juran «lealtad y subordinación» a la nueva presidenta

afp_tickers

4 minutos

Los militares de Venezuela juraron el miércoles «lealtad y subordinación» a Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la caída del mandatario Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.

La Fuerza Armada ha sido el sostén de la llamada Revolución Bolivariana. El «acto de lealtad, reconocimiento y juramento» contó con 3.200 efectivos, que desfilaron ante la primera mujer que preside el país.

Rodríguez asumió el mando tras la captura de Maduro el 3 de enero de madrugada en una operación que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones del país. Cerca de un centenar de personas fallecieron.

«¡Aquí nadie se rindió, aquí estuvimos en combate!», expresó Rodríguez, que dio un vuelco a la histórica relación hostil con Estados Unidos con concesiones petroleras.

Cuenta por ahora con el apoyo del presidente Donald Trump, que la calificó de «formidable», aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, ya advirtió que puede sufrir la misma suerte que Maduro.

– «Defender la continuidad del gobierno» –

El acto fue simbólico. Los militares ya habían reconocido a Rodríguez poco después de la caída de Maduro.

La presidenta, de hecho, cambió al jefe de la guardia presidencial y a los generales que comandan la tropa en las regiones.

Soldados le entregaron el bastón de mando presidencial y la espada del prócer de la Independencia, Simón Bolívar.

«Juramos lealtad y subordinación absoluta», dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, que expresó también un «compromiso de fidelidad» de la institución.

«Es un momento inédito de la República (…) y por ser la primera vez que una mujer asume la presidencia de la República y que en consecuencia asume también el título de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana».

No acudieron al acto solo militares, también asistieron las fuerzas policiales que encabeza el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello.

«Nuestra lealtad a la Constitución nacional y a su presidenta encargada es absoluta, porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del gobierno y la integridad del pueblo venezolano», dijo el dirigente chavista.

Bautizada como bolivariana por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), la Fuerza Armada venezolana no oculta su politización. Ha tenido entre sus lemas «¡Patria, socialismo o muerte!» y el actual «¡Chávez vive!».

La Constitución que Chávez impulsó en 1999 concedió el voto a los militares, que además ganaron un inmenso poder con cargos claves en instituciones del Estado.

– «Avances buenos y decentes» –

El interinato de Rodríguez en principio se extiende por un máximo seis meses para convocar a elecciones, aunque el propio hijo de Maduro descartó por lo pronto ese escenario bajo el argumento de que su padre fue «secuestrado» y no aplica la norma constitucional para la falta del presidente.

Una fuente opositora estimó que llegar a unas presidenciales puede tomar entre un año y año y medio, tras un necesario proceso de reinstitucionalización del país.

Rubio aseguró ante el Senado que el cambio «no va a ser de un día para otro». «Pero creo que estamos logrando avances buenos y decentes», se felicitó.

Rodríguez llamó a un nuevo diálogo político, espacios que no son nuevos y que en otras oportunidades ya fracasaron.

«Que vengan todos los que amen a Venezuela de verdad, pero los que pretenden perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington», dijo Rodríguez.

No hizo alusión directa a la premio Nobel de la Paz y líder de la oposición, María Corina Machado, aunque en el pasado la ha calificado de «extremista».

Machado sostuvo el miércoles una reunión con Rubio más temprano. Trump la recibió en la Casa Blanca el 15 de enero, cuando le presentó la medalla del prestigioso galardón.

«Aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República, habrá ley y habrá justicia», insistió Rodríguez.

«Estamos dispuestos al entendimiento, estamos dispuestos al diálogo, pero no estamos dispuestos a otra agresión que tenga que buscar a las potencias nucleares para que agredan a nuestro pueblo», remató.

jt/atm/cr